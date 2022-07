Amichevole di lusso per la Virtus Francavilla: venerdì 22 luglio affronterà il Lecce

Serie C Girone C

Per la Virtus Francavilla sarebbe in programma un'amichevole di lusso, per la prossima settimana. Venerdì 22 luglio infatti il club della Città degli Imperiali dovrebbe affrontare il Lecce di Marco Baroni alla Nuovarredo Arena con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Un confronto di alto livello tra due società legate da un buon rapporto, che dovrebbe tenersi ad una settimana di distanza dall'inizio del raduno del 15 luglio, quando i calciatori si ritroveranno proprio allo stadio amico per effettuare i test medici e atletici; dal 27 luglio al 10 agosto invece si svolgerà il ritiro a Camigliatello Silano (in Calabria).