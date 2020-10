Un giovane pivot per la Dinamo Brindisi: ecco Andrea Scivales

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione il tesseramento di Andrea Scivales, ala grande/pivot di 200 cm per 90 chili. Nato l’8 maggio 2003 a Brindisi, cresce nel vivaio dell’Invicta Brindisi per poi trasferirsi in prestito all’Aurora Brindisi. Con la formazione biancoblu partecipa a diversi campionati regionali e raggruppamenti nazionali, mettendosi in mostra grazie alle sue capacità tecniche e alla forte fisicità: le sue prestazioni gli permettono di partecipare nel 2016 al Torneo delle Regioni, rappresentando la Puglia. Successivamente il trasferimento, sempre in prestito, alla New Basket Brindisi, sotto la guida di Antonio Cristofaro, attuale coach della Dinamo, con la quale disputa il campionato Under 16 d’Eccellenza, risultando il secondo miglior marcatore della squadra con 14,3 punti di media e un high score di 25 punti. Sempre nel 2018/2019, in doppio tesseramento, è componente della formazione dell’Invicta Brindisi che partecipa al campionato di Serie C Silver pugliese.

La doppia esperienza prosegue anche nella stagione 2019/2020: disputa i campionati Under 18 Eccellenza e Under 20 (8 punti di media) con la maglia dell’Happy Casa Brindisi e il campionato di Serie D con l’Invicta (5,3 punti).

Il commento di coach Antonio Cristofaro, già allenatore di Scivales negli ultimi 2 anni con le giovanili della New Basket Brindisi: “Andrea è tra i migliori prospetti pugliesi nel suo ruolo e siamo contenti che abbia sposato il progetto tecnico della Dinamo: è un atleta con un grande potenziale fisico e una buona tecnica che gli permettono di essere efficace sia vicino che lontano dal canestro, con un eccellente tiro da 3 punti. Sono convinto che il suo contributo sarà molto importante per la squadra! È già al lavoro con un programma specializzato, strutturato dal preparatore Vincenzo Battista, per esaltare ancor di più le sue qualità: un passo in avanti fondamentale per confrontarsi al meglio con una categoria senior difficile come la C Silver.”

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi ringrazia sentitamente l’Invicta Brindisi per la gentilezza e la disponibilità mostrate per completare il tesseramento dell’atleta.