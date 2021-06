Cronoscalata Verzegnis: Angelo Loconte secondo con la sua Peugeot 308 Gti

BRINDISI - Weekend positivo per il portacolori della Eptamotorsport Angelo Loconte che nella classicissima cronoscalata friulana Verzegnis - Sella Chianzutan, seconda tappa del Civm, ha conquistato il secondo posto assoluto di gruppo Racing Start. “The Doctor” alla guida dalla Peugeot 308 Gti curata dalla DP Racing, risolti i problemi tecnici accusati nella gara inaugurale del campionato, ha potuto testare sulle strade friulane le migliori soluzioni di assetto per adattare il suo stile di guida ai nuovi pneumatici stradali imposti dalla Federazione. Questo gli ha permesso di issarsi al secondo posto della classifica riservata alle vetture di stretta derivazione di serie, preceduto dal compagno di team Antonio Scappa.

«Quella di Verzegnis è stata una gara che mi ha soddisfatto molto, - afferma Loconte - non soltanto per il ritrovato podio. Quello che più ho apprezzato e la sensazione di un rapporto sempre più “confidenziale” con la 308 GTI. La necessità di concentrarsi sulle differenti prestazioni offerte dai pneumatici stradali previsti per questa categoria ha giocoforza imposto una guida più tecnica per riparametrare anticipi e ritardi nelle impostazioni delle curve. Per questo, ho percorso circa 1500 km di studio del tracciato. E gli effetti positivi sono stati evidenti. Ringrazio la Eptamotorsport, la mia scuderia, per il sostegno ed il supporto che non mi hanno mai fatto mancare.»

La prossima tappa del Civm vedrà impegnato Loconte il 12 e 13 giugno nel 50° Trofeo Vallecamonica, nella cronoscalata Malegno - Ossimo - Borno, in provincia di Brescia.

Il calendario del Civm 2021

23 Maggio 30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

30 Maggio 51ª Verzegnis – Sella Chianzutan, Friuli-Venezia Giulia

13 Giugno 50° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

27 Giugno 60ª Coppa Paolino Teodori, Marche

4 Luglio 70ª Trento Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Luglio 60ª Alghero Scala Piccada, Sardegna

1 Agosto 56° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

8 Agosto 10ª Salita Morano – Campotenese Calabria

22 Agosto 25ª Luzzi Sambucina, Calabria

5 Settembre 38ª Pedavena – Croce D’Aune, Veneto

19 Settembre 63ª Monte Erice, Sicilia

26 Settembre 66ª Coppa Nissena, Sicilia