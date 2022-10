Angelo “The Doctor” Loconte già in modalità race: a Orvieto per la finalissima Tivm

FASANO – Il portacolori della Scuderia EptaMotorsport Angelo “The Doctor” Loconte, dopo aver concluso la massima serie di velocità in salita con una doppietta alla 67ª Coppa Nissena, si schiera ai nastri di partenza della 49ª Cronoscalata della Castellana ad Orvieto, finalissima del Tivm - Trofeo Italiano Velocità Montagna.

"Ci prepariamo ad affrontare una gara che per caratteristiche del percorso – spiega Loconte -, professionalità degli organizzatori e qualità degli avversari costituisce un degno finale di stagione per gli appassionati delle gare in salita. In palio, per quanto ci riguarda, c’è un titolo italiano, quello del Trofeo Velocità Montagna Centro. Farò di tutto per portarlo a casa, sarebbe davvero una bellissima soddisfazione per me, per la Dp Racing e per la Eptamotorsport. Non sarà facile, anzi, sarà difficilissimo, ma lotterò come un leone. Qui ho corso con diverse autovetture (Alfa Romeo 156, Mini Cooper S e Peugeot 308 GTi) ed in tutte le circostanze mi sono ben disimpegnato. Spero con tutto il cuore sportivo che sento battere forte, di far bene anche in questa occasione".

Il programma del weekend prevede le verifiche tecnico-sportive oggi, venerdì 21 ottobre, sino alle ore 19:00 mentre la sera in Piazza a Ciconia ci sarà la “Presentazione dei Finalisti”, dove i driver provenienti da ogni zona d’appartenenza si presentano al pubblico ed alla città. Si accenderanno i motori e si comincerà a fare sul serio con le due manche di ricognizione in programma domani, sabato 22 a partire dalle ore 9.00. Domenica 23 ottobre dalle 9.00 i driver della 49ª Cronoscalata della Castellana, romperanno gli indugi e spalancheranno il gas per affrontare le due manche di gara. Apriranno “le danze” le auto storiche in gara e successivamente i protagonisti della finale nazionale di Tivm, in live streaming ed in diretta su Aci Sport Tv (228 Sky).