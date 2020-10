Appia Day, gli appuntamenti lunga la via Appia a Mesagne

MESAGNE - Fitto calendario di eventi a Mesagne per celebrare l’“Appia Day” domenica 18 ottobre, giornata dedicata alla via Appia regina viarum. All’iniziativa aderiscono il Comune di Mesagne, che garantirà l’apertura straordinaria gratuita del museo “Ugo Granafei” per l’intera giornata, l’associazione sportiva Atletica Mesagne che propone un evento podistico con il contributo dell’Atletica Latiano, l’ Atletica Amatori Brindisi, la Mfr Brindisi, Atalas San Vito dei Normanni e la Urban Runner di Francavilla Fontana, i Cicloamici Fiab – Mesagne, per un’escursione in bicicletta, e l’associazione Anisa che propone una tranquilla escursione a piedi.

“La Regina Viarum come non l’avete mai vista” è lo slogan della giornata che da Roma a Brindisi prevede monumenti statali e comunali aperti e accessi gratuiti, visite guidate, trekking, camminate, ciclotour, degustazioni, musica, mostre, spettacoli, rievocazioni storiche, attività per bambini, laboratori didattici, incontri itineranti. Nel tratto da Taranto a Brindisi l’Appia Antica coincide con 2 importanti itinerari escursionistici "Appia Regina Viarum” e “Eurovelo 5”. Il progetto del cammino "Appia Regina Viarum Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l'antico tracciato romano", è stato avviato agli inizi del 2020 dal ministero per i beni culturali e il turismo. L’intento è quello di trasformare l’antico tracciato della Appia nel "primo cammino laico al mondo". “Eurovelo 5” è un itinerario cicloturistico inserito nel circuito europeo denominato “Eurovelo”, si tratta di una ciclovia europea di 3900 chilometri da Cantebury a Brindisi. Notevoli sono le emergenze architettoniche ed ambientali lungo il percorso così come diverse le opportunità di trasporto intermodale con la presenza della linea ferroviaria Brindisi Taranto e del porto e aeroporto di Brindisi.

“Ripercorrendo l’Appia”: manifestazione podistica da Mesagne a Muro Tenente con partenza alle ore 7:30 al castello Normanno-Svevo lato via Marconi. Il percorso lungo 10 chilometri prevede un breve giro nel centro storico e quindi il tratto dell’Appia Antica tra Mesagne ed il Parco archeologico di Muro Tenente. Nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19, gli atleti dovranno registrarsi compilando il modulo di adesione.

“Appia Day, archeologi in bicicletta”: escursione in bicicletta da Mesagne a Oria con partenza alle ore 9:00. La formula che hanno inventato le associazioni Fiab per celebrare l’Appia Day. Farà da guida l’archeologo Christian Napolitano della cooperativa Impact, coordinatore del Parco Archeologico di Muro Tenente. L’itinerario con partenza da Piazza IV Novembre alle ore 9. Il percorso imboccherà l’Appia, con la pista ciclabile di via Marconi, per proseguire sull’itinerario Euro Velo 5 tangente a nord e il Parco Archeologico di Muro Tenente. Il percorso prevede il passaggio dalla Chiesa Santa Maria di Gallana, il cui nucleo originario è databile al VI secolo e dalla Masseria Santa Croce, dove si trovano frammenti di antiche strade lastricate. Anche in questa iniziativa occorre prenotarsi e conoscere le regole per pedalare in sicurezza.

“Mesagne lungo la via Appia”: escursione a piedi, appuntamento è alle ore 11 al castello Normanno-Svevo di Mesagne. Seguirà la visita al museo del Territorio e al tempietto di San Lorenzo. Giovanna Bozzi e Chiarastella Grande, dell’associazione degli insegnanti di storia dell’arte Anisa, accompagneranno cittadini e visitatori in un walkscape urbano tra il Museo del Territorio di Mesagne e il Tempietto di San Lorenzo, condividendo lungo il percorso fonti storiche e osservazioni sul campo per raccontare la storia di Mesagne e del suo territorio lungo la via Appia. Il percorso avrà la durata di circa un’ora, l’attività è gratuita ma aperta a numero limitato, nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid 19. Per iscriversi all’evento occorre compilare il modulo di adesione a questo link

