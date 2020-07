Giro d'Italia, ufficializzato il percorso: arrivo a Brindisi il 9 ottobre

BRINDISI – Adesso è ufficiale. Il Giro d’Italia arriverà a Brindisi venerdì 9 ottobre. Stamattina è stato comunicato il percorso della 103esima edizione della Corsa Rosa, posticipata in autunno a causa dell’emergenza Covid-19. La Matera-Brindisi sarà la settima tappa della manifestazione. Il percorso presentato prima dello scoppio della pandemia prevedeva la partenza dall’Ungheria. Per ovvie ragioni di sicurezza, lo sconfinamento all’estero è stato eliminato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si partirà sabato 3 ottobre, con la cronometro Monreale-Palermo. Le successive quattro tappe si svolgeranno fra la Sicilia e la Calabria. L’8 ottobre, si arriverà a Matera, con partenza da Castrovillari. Il 9 ottobre, finalmente, il Giro tornerà, dopo 49 anni, a Brindisi. La Matera-Brindisi si svolgerà su un percorso di 143 chilometri, completamente pianeggiante. Nella parte finale del tracciato, i ciclisti percorreranno la strada statale 7 Brindisi Taranto e entreranno in città da via Appia, che verrà percorsa fino in fondo. Poi immissione in via Tor Pisana, svolta a destra verso viale Commenda e poco dopo nuovo svolta a sinistra verso viale Aldo Moro, passando per via Tirolo. L’arrivo è previsto in via Palmiro Togliatti, all’altezza della scuola Morvillo Falcone.