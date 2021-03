Cross, l’Atletica Mesagne ai campionati nazionali di Campi Bisenzio

Le campionesse regionali Lorena Chezzi, Patrizia Prezioso, Laura Leo e Chiara Cellino in diretta RaiSport nella competizione che ha assegnato titoli individuali e di squadra

MESAGNE- Si sono svolti domenica 14 marzo a Campi Bisenzio (Firenze) i campionati nazionali di Cross che hanno assegnato i titoli italiani individuali e di squadra.

A rappresentare la Puglia, l’asd Atletica Mesagne detentrice del titolo regionale, sponsorizzata dal gruppo Bianco petroli e per l’occasione supportata da Acquapura di Piero Marino, Techsystem srl, Love garden cafe’ e con il contributo personale di qualche privato. In campo, le campionesse regionali Lorena Chezzi, Patrizia Prezioso, Laura Leo e Chiara Cellino. A fare da riserva Mariarita Martinoli e Vincenza Facecchia.

Una esperienza unica, che ha consentito di partecipare a una giornata di sport ben organizzata, nel rispetto delle norme anti Covid, e, soprattutto, di confrontarsi con le migliori squadre nazionali e atleti professionisti. Sono queste esperienze di sport ad alto livello che fanno crescere l’entusiasmo e la voglia di migliorarsi. La diretta tv di Rai Sport ha consentito la visione completa della gara, regalando splendide riprese video delle atlete mesagnesi durante lo svolgimento della gara. La squadra femminile ha profuso il massimo sforzo, riuscendo a non sfigurare in un contesto così importante, al pari di atlete che in prevalenza svolgono tale attività sportiva a livello professionistico.

Questa storica opportunità ed esperienza spinge la asd Atletica Mesagne a continuare il percorso avviato da tempo con l’obiettivo di crescere attraverso il coinvolgimento di nuovi atleti e, in particolare, dei più giovani facendo conoscere e apprezzare questa disciplina che è la base per ogni sport individuale e di squadra.