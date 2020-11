Happy Casa Brindisi insegue un nuovo successo anche in Spagna

BRINDISI - Alla prima trasferta in Champions League di questa nuova stagione europea 2020/21 Happy Casa Brindisi si trova subito di fronte alla squadra spagnola del San Pablo Burgos, la più forte del proprio girone H, formazione che è la detentrice del titolo europeo. La squadra di coach Vitucci è reduce dalla vittoriosa e convincente prova contro la formazione turca del Darussafaka, ma anche la quadra spagnola allenata da coach Joan Penarroya è reduce da una brillante prestazione in campionato dove, con uno straordinario break nell’ultimo quarto, ha battuto il Movistar Estudiantes di Alessandro Gentile, mostrando un’ottima condizione fisica e di forma.

A sua volta Happy Casa Brindisi ha vinto meritatamente sul campo della Dinamo Sassari e questa vittoria, associata a quella ottenuta contro la formazione del Darussafaka, consente alla squadra di coach Vitucci di affrontare la difficile partita contro la formazione spagnola, al Coliseum Burgos, con una condizione fisica e mentale molto alta e con buone probabilità di giocarsela alla pari e cercare il colpo grosso anche in Champions League.

La forza della “panchina”

La squadra brindisina è partita al gran completo con esclusione di Derek Willis (il forte giocatore americano potrebbe ritornare campo dopo la pausa di campionato), e coach Vitucci certamente darà spazio a quella “panchina” che ormai è da ritenersi un ulteriore punto di forza della squadra. Con D’Angelo Harrison e Darius Thompson prime scelte di coach Vitucci, si alterneranno certamente i giocatori che dalla panchina sono in grado di portare una ventata positiva di freschezza atletica all’interno del gruppo. In Spagna sono attese grandi conferme da Riccardo Visconti, Mattia Udom e Ousman Krubally, giocatori in grado di non alterare l’equilibrio della squadra che avrà ancora in Nick Perkins, Raphael Gaspardo, James Bell e Alessandro Zannelli giocatori che consentono a coach Vitucci rotazioni importanti ed anche decisive.

Girone H. La classifica

Il girone H vede le formazioni di Darussafaka e Ostende prime in classifica con 3 punti, mentre Happy Casa Brindisi e San Pablo Burgos seguono con due punti, avendo disputato una sola partita. Si gioca stasera (mercoledì 18 novembre) con inizio alle ore 18.30 e la partita sarà trasmessa in diretta sulla rete televisiva di Eurosport Player.