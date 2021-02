Basket, coach Vitucci secondo allenatore più vincente

Coach Frank Vitucci ha conquistato la vittoria numero 49 in Serie A

BRINDISI - La vittoria della Happy Casa Brindisi sulla UnaHotels Reggio Emilia, nel posticipo del lunedì sera valevole per la diciottesima giornata di regular season Lba 2020/21, ha segnato un importante aggiornamento nella storia del club biancoazzurro.

Coach Frank Vitucci ha conquistato la vittoria numero 49 in Serie A sulla panchina brindisina, raggiungendo un'icona degli allenatori della pallacanestro italiana come ‘Big’ Elio Pentassuglia, cui è tutt’oggi intitolato il Palasport in Contrada Masseriola, Brindisi.

Distanziato di undici vittorie, a quota 60, coach Piero Bucchi al primo posto in questa speciale classifica. L’allenatore, ora sulla panchina della Pallacanestro Cantù, ha un curriculum di 128 partite disputate con la New Basket Brindisi nella massima serie italiana (46,8 per cento di vittorie).

Coach Frank Vitucci aggiorna i propri record alla guida della Happy Casa alla presenza numero 89 in panchina in Lba con uno score di 49 successi e 40 sconfitte (55 per cento di vittorie). Dal conteggio è stata esclusa la partita vinta sul campo contro la Virtus Roma, poi estromessa dal campionato in corso.

Sono invece 68 i successi totali in 123 partite ufficiali (55,2 per cento di vittorie) da quando l'allenatore veneto ha sposato il progetto biancoazzurro in data 14 dicembre 2017.