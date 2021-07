Basket, a Francavilla Fontana ritorna "3vs3 senza un parquet"

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 24 e domenica 25 luglio ritorna a Francavilla Fontana l’appuntamento con “3vs3 senza un parquet”. Dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso anno, appassionati e atleti provenienti da ogni parte della Puglia si incontreranno nella Villa Comunale di Francavilla Fontana per sfidarsi a suon di canestri in partite 3 contro 3 nel playground realizzato due anni fa dall’Amministrazione Comunale.

Quattro le categorie in gara: open, under 18, under 16 e under 14. L’evento, a cura della società Basket Francavilla 1963 con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana ed il sostegno di Rete Imprese Villa Franca, Soave, SG Palumbo e Ipersport, è giunto alla settima edizione ed è accreditato dalla Federazione Italiana Pallacanestro 3x3 Italia. Le partite si disputeranno a partire dalle ore 17.00. La partecipazione del pubblico è consentita nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.