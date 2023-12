Serie B: sabato al PalaZumbo la Brain Dinamo Brindisi ospita Salerno

Dopo la strepitosa vittoria esterna contro la Scandone Avellino, ritorno tra le mura amiche del PalaZumbo per la Brain Dinamo Brindisi. Sabato 16 dicembre i ragazzi di coach Cristofaro saranno chiamati ad un altro difficile impegno contro la LDR Power Basket Salerno che con i suoi 14 punti occupa la quarta posizione nel campionato di Serie B Interregionale.

Sarà una gara ostica e complicata come quella dell’andata dove i campani si imposero di sole 6 lunghezze dopo un match bello e combattuto per tutti i 40 minuti. Ma Pulli e compagni sono pronti ad accettare la sfida consci della forza di un gruppo che contro Avellino ha dovuto fare a meno si Drammeh, assente per infortunio, che viaggia ad una media di oltre 22 punti ad allacciata di scarpe.

La presenta così il vice allenatore della Brain Dinamo Marco Lozito: “Veniamo da una vittoria storica ad Avellino dove il gruppo ha saputo reagire alle difficoltà alzando l’intensità difensiva e con tanta concretezza in attacco. Abbiamo lavorato molto con lo staff per essere più cattivi in difesa e ragionare meglio in attacco, al fine di avere delle chances per portare a casa la vittoria su un campo glorioso come quello irpino. Sabato – continua coach Lozito – sarà una partita difficile contro la Power Basket Salerno, formazione in ripresa dopo la netta vittoria contro Mola che ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive. Coach Carone, subentrato a Menduto, ha avuto una settimana per consolidare le sue idee di gioco con la squadra. Affronteremo un team con giocatori di categoria superiore, atletica e forte fisicamente tra i quali spiccano Zampa, Misolic e Ani coordinati da Chaves e Basile che offrono grande tecnica e imprevedibilità. Hanno inoltre una panchina lunga con giocatori come Favaretto che tira con oltre il 40 % da 3 punti e Tersillo che è un grande atleta”.

La società, per quest’ultima partita interna del 2023, ha in serbo due grosse novità: il lancio della “Christmas Offer” che permetterà di ricevere due ticket al costo di un solo tagliando d’ingresso (€ 5,00) garantendo così la possibilità di portare un amico per sostenere la squadra dalle tribune.

Inoltre, il Gold Sponsor La Bottiglieria, match sponsor di giornata, omaggerà con un cestino natalizio il fortunato che verrà sorteggiato tra il pubblico presente.

Sarà un modo per ringraziare tutto il nostro pubblico che in questi anni ci è sempre stato vicino e sostenuto con immutata passione.

Appuntamento, quindi, per tutti i tifosi sabato 16 dicembre alle ore 18:00 presso il PalaZumbo di Via dei Mille per sostenere, tutti insieme, i nostri fantastici ragazzi.