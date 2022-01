Un top player per la Happy Casa Brindisi: Alessandro Gentile a un passo

BRINDISI – Uno dei giocatori più talentuosi espressi dal basket italiano nell’ultimo decennio potrebbe presto approdare alla Happy Casa Brindisi. Si tratta di Alessandro Gentile. L’ala originaria di Maddaloni, da quanto riportato da diverse testate, in giornata avrebbe rotto con la Openjobmetis Varese a seguito di un’accesa lite scoppiata con coach Roijakkers durante un allenamento. Adesso Gentile sarebbe pronto ad accordarsi con la New Basket.

La società non smentisce questo clamoroso colpo di scena. Da quanto appreso, già da un paio di settimane il sodalizio di contrada Masseriola sarebbe in contatto con il procuratore dell’atleta. Se la trattativa, come tutto lascia pensare, dovesse andare in porto, coach Vitucci potrebbe contare su un rinforzo formidabile.

Gentile ha militato fra il 2011 e il 2016 fra le file dell’Olimpia Milano, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Per anni è stato un pilastro della nazionale. Ha disputato le principali competizioni internazionali, fino a sfiorare la Nba. In questa stagione viaggia a una media di 14,8 punti a partita, 49,7 da due, 22,7 da tre e tira con il 50 percento dalla lunetta. Il prossimo 12 novembre compirà 30 anni.