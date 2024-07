Altro innesto in casa New Basket Brindisi: accordo pluriennale per Ndzie

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver stretto un accordo con l'atleta Kevin Ndzie, centro camerunense di formazione italiana di 213 cm classe 2003 (21 anni). Il giocatore si lega alla società biancoazzurra fino al 30 giugno 2028, un accordo quadriennale che prevede opzioni d'uscita bilaterali dopo le prime due stagioni sportive.

Originario del Camerun, Ndzie si trasferisce in Italia e completa le trafila giovanili alla Stella Azzurra Roma. Un percorso junior e senior con il club laziale tra finali nazionali Under 18 e 20 ed esperienza in due campionati di Serie B e un biennio in Serie A2. Nella stagione 2022/23 si trasferisce a Cremona dove vive la stagione perfetta, frutto di uno storico triplete: Supercoppa, Coppa Italia e promozione in Serie A.

La parte inziale dell'ultima annata sportiva la inizia a Orzinuovi trasferendosi poi nel mese di dicembre a Lumezzane in Serie B. Nel club lombardo diventa presto uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione, in campo per quasi 25 minuti a partita ad un passo dalla doppia doppia di media con 9.8 punti e 9.4 rimbalzi.

La scheda

Luogo e data di nascita: Yaounde, 08/02/2003.

Altezza: 213 cm.

Nazionalità: CMN - ITA.

Ruolo: Centro.

Carriera: Stella Azzurra (2018-22, Serie B e A2), Cremona (2022/23, Serie A2), Orzinuovi (2023/24, Serie A2), Lumezzane (2023/24, Serie B).