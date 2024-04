La scuola primaria “Livio Tempesta” di Lecce ospite al Palapentassuglia

Gli alunni della scuola primaria Livio Tempesta di Lecce sono stati ospiti questa mattina presso il PalaPentassuglia di Brindisi al fine di approfondire temi e contenuti per il giornalino scolastico 'E20T', un progetto che mira a sviluppare alcune competenze come la creatività, la comunicazione, il lavoro di gruppo e il problem solving, oltre ad attivare lo spirito critico verso le notizie e i media.

L’iniziativa mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni e sensibilizzare sul tema dei valori dello Sport e della sua funzione sociale ed educativa con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi principi come l’inclusività, il rispetto, la disciplina e la capacità di fare squadra.

Durante la mattinata i ragazzi hanno potuto confrontarsi dal punto di vista giornalistico con l'addetto stampa della Happy Casa Brindisi Stefano Rossi Rinaldi, effettuando un reportage completo sulla struttura, sala stampa e metodologie dell'allenamento mattutino.

Incontro utile anche per riservare numerose domande ai giocatori biancoazzurri sul passato, presente e futuro non solo prettamente cestistico bensì anche di natura personale.

Un ricordo sicuramente prezioso per tutti gli alunni coinvolti nell'interessante progetto scolastico. E20T, il giornalino del Livio Tempesta di Lecce, è pronto per la nuova edizione "Sky Up The Edit”, i valori dello sport a scuola".

