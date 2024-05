Happy Casa Brindisi: quasi fatta per il play Andrea Calzavara

BRINDISI – Andrea Calzavara potrebbe essere il primo innesto della Happy Casa Brindisi. Il play nato nel 2001, proveniente dalla Novipiù Monferrato Basket, avrebbe trovato un accordo con il sodalizio di contrada Masseriola. Mancherebbe solo la firma per la conclusione dell’affare. Stando a un’indiscrezione riportata da “La Prealpina”, l’atleta dovrebbe siglare un pluriennale. La scorsa stazione, in A2, Calzavara ha viaggiato a medie di 13.4 punti, 3.1 rimbalzi e 3.1 assist a partita. La New Basket, d’intesa con coach Piero Bucchi, sta dando priorità alla definizione del gruppo degli italiani.

