L'annuncio: Procopio è il nuovo playmaker della Brain Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi annuncia la sottoscrizione dell’accordo annuale con Andrea Procopio, esperto playmaker di 181 cm. Nato il 18 settembre 1999 a Catanzaro, Procopio lega la maggior parte della sua carriera cestistica alla sua città natale: nella stagione 2015/2016 affronta il campionato Under 18 Eccellenza Nazionale dove viaggia a 14.8 punti di media e contestualmente fa il suo esordio tra i senior, in un torneo impegnativo come la Serie C Silver, realizzando 5 punti a partita. Le potenzialità espresse trovano riscontro nella seconda stagione con la Virtus Catanzaro, sempre in C Silver, dove aumenta il suo rendimento offensivo portando a 12.3 punti di media il suo bottino.

Nel 2017/2018, a soli 18 anni, la definitiva consacrazione: la principale squadra della città, la Planet Basket Catanzaro, partecipante al campionato di Serie B Nazionale, lo sceglie per inserirlo nel roster. La prima stagione tra i “pro” si conclude positivamente e, soprattutto, gli permette di ottenere la riconferma anche per la stagione successiva, diventando protagonista in campo con 6 punti di media e un high score di 17. Nel 2019 la nuova esperienza - con 9.5 punti di media - in C Gold, sempre con la Planet, mentre nella stagione successiva torna ai piani alti, in Serie B, con la Basket Academy Catanzaro.

Nel 2021/2022, il trasferimento a Pescara (C Gold) per un breve periodo, prima di rientrare a Catanzaro, sempre in C Gold, dove è protagonista con oltre 12 punti di media. Nella scorsa stagione registra il suo massimo rendimento con la Basket Academy grazie ai 15.5 punti di media, mettendo a segno un high score di 38 punti, e risultando il miglior marcatore della squadra, con il grande merito di aver trascinato i suoi compagni ai playoff promozione.

Ecco le caratteristiche del nuovo playmaker della Brain Dinamo Brindisi nella descrizione del direttore sportivo Fabrizio Campagnoli: “Sono diversi anni che seguo la carriera di Andrea e in questa stagione si sono create le condizioni per portarlo a Brindisi. Credo sia un playmaker perfetto per il nostro modo di giocare, ha talento offensivo e intensità difensiva. Mi ha colpito molto il suo entusiasmo e la sua voglia di venire alla Dinamo. Sono convinto che farà bene.”

Le parole di Andrea Procopio, neo acquisto della Brain Dinamo Brindisi: “Sono molto contento e motivato, poiché sono venuto in una piazza come Brindisi, una città che vive di pallacanestro. Avevo diverse situazioni da valutare ma il contesto, la società - di cui tutti mi hanno parlato molto bene - e la chiamata del ds Fabrizio Campagnoli mi hanno convinto e sono sicuro che sia stata la scelta più giusta! Non vedo l’ora di arrivare in città e conoscere la squadra, la società e i tifosi. Sono sicuro che tutti insieme con il lavoro, il sacrificio e l’entusiasmo possiamo toglierci soddisfazioni importanti. Forza Dinamo!”.

La Brain Dinamo Brindisi ringrazia gli agenti Luigi Continolo e Carmine Lopomo per la collaborazione e il buon esito della trattativa.