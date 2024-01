Bartley arriva a Brindisi: Sakota potrà schierarlo contro la Germani Brescia

BRINDISI - Frank Bartley IV è in volo per Brindisi; il nuovo atleta biancoazzurro atterrerà all’aeroporto del Salento alle ore 19.05. La società è riuscita a completare le procedure burocratiche in meno di quarantotto ore anche grazie all’intervento dell’Onorevole Mauro D’Attis che ringraziamo per la fattiva collaborazione.

Il giocatore potrà svolgere le visite mediche nelle prossime ore e completare il tesseramento Fip.

Sarà dunque a disposizione di Coach Sakota per la prossima partita di campionato contro la Germani Brescia in programma domenica 7 gennaio al PalaPentassuglia.