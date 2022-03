Harrison in volo verso Brindisi: da giovedì a disposizione di coach Vitucci

BRINDISI - Le varie pastoie burocratiche sono state risolte. D'Angelo Harrison nella tarda serata di oggi (mercoledì 9 marzo) atterrerà a Brindisi per intraprendere la sua seconda esperienza con la maglia della Happy Casa. L'ingaggio della guardia americana è stato formalizzato nel giro di poche ore, dopo lo svincolo dal club ucraino del Prometey, costretto a liberare tutti i suoi tesserati a causa del conflitto. D'Angelo da domani sarà a disposizione di coach Vitucci. Domenica prossima, sul parquet della Prosciutto Carpegna Pesaro (palla a due alle ore 16:30), potrebbe fare il suo esordio. In settimana, intanto, potrebbe essere formalizzata la risoluzione del contratto con Chappell, come anticipato nei giorni scorsi dal presidente Marino.