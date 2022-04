Una atleta brindisina convocata nell'Italbasket under 15, col sogno Nba

BRINDISI - Buone notizie per l'esterna brindisina Francesca Baldassarre della Volorosa Basket Brindisi. Prima, la chiamata in nazionale al raduno dell'Italbasket Under 15, svolto nei giorni scorsi a Chianciano Terme. Ora, un altro obiettivo di spessore: quello di provarsi a guadagnare la chiamata per agosto a Orlando, in Florida, ed essere selezionata per il campus globale di selezione dei talenti di Europa e Medio Oriente portato avanti dal dipartimento giovanile della Nba in vista del Torneo Internazionale in programma proprio ad agosto (dal 2 al 7) ad Orlando (Florida, Stati Uniti).

La giocatrice brindisina risulta essere una delle due sole italiane selezionate ad essere finita sotto l'occhio lungo degli scout della maggiore lega cestistica mondiale convocati dallo scouting che si svolgerà nei prossimi giorni a Roma dal 4 all'8 maggio.

"Soddisfazioni personali" dichiara Francesca Baldassarre, che si è presa anche ufficiosamente (ma solo perché non viene assegnato sul parquet dai competenti organismi federali territoriali) il titolo di Mvp del campionato U15, in effetti, poi, con gli oltre settanta punti messi a segno nella finale tra le due gare di andata e ritorno ha consentito alla Volorosa di vincere il titolo regionale e partecipare così allo spareggio interregionale che assegnerà uno dei biglietti per la finale nazionale delle migliori sedici squadre giovanili U15 in programma a giugno a Pordenone in Friuli Venezia Giulia.