L'Aurora Brindisi vince il campionato regionale "Under 15 Eccellenza"

Campioni, e non era scontato, pur se auspicabile, visti i valori espressi nel corso della stagione. La formazione Under15 Eccellenza dell’dell'Aurora Brindisi si aggiudica il titolo regionale di categoria, e vola alle fasi nazionali.

Nella finalissima al Pala Lasala, al cospetto dei quotati padroni di casa dell'Angiulli Bari, i gialloblu guidati da Rosaria Balsamo, hanno vinto, convinto e battuto ogni timore reverenziale.

Il risultato di 75-58 è eloquente su ciò che è stato un match mai in discussione per Pantile e compagni, come dimostrano i parziali: 20-10, 19-13, 13-18 e 23-17.

Un altro titolo che si aggiunge alla già piena bacheca della giovane società cestistica brindisina, che anno dopo anno si conferma una splendida realtà. Non era facile arrivare fin qui: dopo la semifinale vinta contro la New Basket Lecce per 78-68, c’era da superare l’Angiulli vittoriosa al cospetto della Happycasa Brindisi.

Ma a livello psicologico e tattico, i giovani gialloblu sono stati perfetti. E coach Rosaria Balsamo, giustamente, adesso scarica tutta l’adrenalina accumulata in queste settimane: “Dedico questo successo meritato in primis a me stessa, e voglio condividere questa gioia con la dirigenza dell’Aurora Brindisi e i ragazzi che sono stati esemplari e che hanno fatto tanti sacrifici, e ringrazio il coordinatore tecnico Giovanni Rubino per la fiducia che ha sempre riposto nei miei confronti”. Adesso, in attesa degli "spareggi interzonali" tra le seconde classificate dei gironi regionali, il gruppo si prepara alla seconda fase, quella che, tra qualche settimana, culminerà con l’assegnazione dello scudetto.

E chissà che non sia una nuova Aurora tricolore. Questi i protagonisti della Final Four: Pantile Emanuele, Arnaldo Luca, Marciante Antonio, Babingila Narcisse, Barbuto Francesco, De Cagna Alessio, Di Coste Francesco, Pantaleo Francesco, Prete Onore, Colella Angelo, De Fazio Cosimo, Rollo Marcello, Ostuni Davide, Federico Daniele.