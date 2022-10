Basket, C Silver e C Gold: si parte, quattro brindisine al via

Al via la nuova stagione di pallacanestro dei campionati regionali pugliesi di Serie C Gold e Serie C Silver. Oggi (sabato 15 ottobre) debutto casalingo nella massima categoria regionale per il sodalizio biancoazzurro targato Dinamo Basket Brindisi: al PalaZumbo di Brindisi ci sarà da affrontare la Tecnoeleva Adria Bari (palla a due ore 18). Domenica 16 ottobre L’Apulia Diagnostic Mesagne ospiterà nel palazzetto dello sport di via Udine la Nuova Pallacanestro Monteroni, le squadre scenderanno in campo alle ore 18:30.

Impegnate quest’anno due squadre brindisine nel campionato di Serie C Silver: l’Armeni Enterprise Brindisi e il Basket Francavilla 1963. Entrambe incominceranno il campionato in trasferta rispettivamente contro le squadre dell’Aspi S.Rita Taranto e del Cs Bari.

Dinamo Brindisi-Tecnoeleva Adria Bari

Oggi sarà il grande giorno per la Dinamo Brindisi, per la prima volta la compagine adriatica debutterà nel campioanto di Serie C Gold. La società del presidente Teodoro Marrazza vuol ben figurare già dal primo match contro la Tecnoeleva Adria Bari allenata da coach Massimo Cazzorla. Coach Antonio Cristofaro, il direttore sportivo Fabrizio Campagnoli e il general anager Dario Recchia hanno costruito una squadra per lo più composta da giovani che hanno appena compiuto la maggiore età e da chi la deve ancora compiere. Spiccanp le conferme di Antonio Caloia e Vincenzo Pulli: due pedine fondamentali della promozione in C Gold dei brindisini. Riconfermati anche Andrea Scivales e gli under Benedetto Epifani, Cristiano Greco e Giovanni Greco.

Due sono le novità del roster biancoazzurr: il play-guardia argentino Bautista Fouce, protagonista nella terza serie Argentina con 16.8 punti di media, e la Guardia-Ala Darius Stonkus, che negli ultimi tre anni ha totalizzato 20 punti di media nei vari campionati di Serie C Gold. Quest’anno in C Gold non sono previste retrocessioni. Appuntamento Sabato 15 ottobre al Palazumbo di Brindisi, palla a due ore 18:00.

Apulia Diagnostic esagne-Nuova Pallacanestro Monteroni

Dopo la salvezza centrata lo scorso anno, nuovi obbiettivi per l’Apulia Diagnostic Mesagne. Nel Palazzetto dello sport di via Udine i mesagnesi ospiteranno una delle big di questo campionato: la Pallacanestro Monteroni. Coach Cosimo Romano avrà a disposizione nel suo roster un buon pacchetto di giocatori stranieri come il lettone Matas Budrys e il serbo Dusan Ranitovic, ma sopratutto sicurezza nella costruzione del gioco con i due playmaker Federico Angelini e il brindisino Andrea Pellecchia, protagonista lo scorso anno con la casacca dell’Armeni Enterprise Brindisi. Palla a due ore 18:30 domenica 16 ottobre.

Anspi S.rita Taranto-Armeni Enterprise Brindisi

L’Armeni Enterprise Brindisi riparte dopo la beffarda eliminazione al primo turno di playoff dell’anno scorso contro Barletta. Coach Giuseppe Vozza e squadra vogliono rimboccarsi le mani e cercare la promozione che l’anno scorso sembrava vicina.

Riconfermati tutti gli elementi importanti nel roster dei biancorossi (Cvetanovic e Polifemo su tutti), con l’aggiunta degli atleti stranieri Kostantins Kazlauskis classe 2003 e il play-guardia serba Luka Roljic. Pacchetto italiani misto fra il giusto equilibrio di giocatori giovani e di esperienza come l’ala forte Fabio Argento e l’ala piccola Matteo Carone. Prima trasferta della stagione per i biancorossi che affronteranno l’Anspi S.Rita Taranto nel PalaFiom nella città dei due mari. L’incontro inizierà alle ore 18:00

Cus Bari-Basket Francavilla 1963

Subito una partita tosta per la neo promossa Francavilla. I ragazzi di coach Massimo Caforio giocheranno in trasferta nel palazzetto Cus Bari contro i ragazzi di coach Simone Casorelli e guidati da Niccolò Cuomo, unico giocatore a superare la soglia dei 28 anni Il Villa, trascinato dal suo concittadino Lillo Leo e dai giocatori stranieri Lukas Kanturek e Novak Voytech, cercherà la prima vittoria in un palazzetto molto caldo. Palla a due ore 18:00 sabato 15 ottobre.