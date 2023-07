One love – via alla fase di vendita libera: 500 posti disponibili in abbonamento 

BRINDISI - Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, la Happy Casa Brindisi comunica che sono stati sottoscritti 1508 abbonamenti validi per la stagione sportiva Legabasket Serie A 2023/24.

Un risultato importante che premia e certifica sempre più il forte legame tra la passione biancoazzurra e la Stella del Sud, pronta ad affrontare l’undicesimo campionato consecutivo nella massima serie italiana di pallacanestro.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 luglio, scatterà la fase di vendita libera aperta a tutti. Così come comunicato nella fase iniziale di campagna abbonamenti, al termine della prelazione la società si è riservata di effettuare blocchi funzionali parziali e globali di alcuni settori non più disponibili durante la fase di vendita libera. Tali posti saranno utilizzati durante la stagione per lo sviluppo di attività con scuole e gruppi sportivi, come avvenuto frequentemente durante gli ultimi anni.

Da oggi, dunque, saranno disponibili n.500 posti in abbonamento acquistabili al New Basket Store, online sul portale Vivaticket o presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio.

Sono incluse tutte le 15 partite di regular season LBA e i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali altri eventi durante il corso della stagione. Ogni forma di abbonamento avrà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione. Si ricorda infine che l’abbonamento (disponibile in formato digitale o su classica tesserina plastificata) è intestata a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.