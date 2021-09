Basket, Happy Casa title sponsor per altre tre stagioni

Con il brand Happy Casa in primo piano dalla stagione 2017/18, la società biancoazzurra ha scritto pagine indelebili della propria storia sportiva, in Italia e in Europa

BRINDISI – Il title sponsor Happy Casa Store rinnova il contratto in essere, in scadenza al 30 giugno 2022, per le prossime tre stagioni sportive. La storia che lega l’azienda Happy Casa Store alla New Basket Brindisi si arricchisce anno dopo anno di nuovi capitoli pieni di emozioni, record, vittorie. Con il brand Happy Casa in primo piano dalla stagione 2017/18, la società biancoazzurra ha scritto pagine indelebili della propria storia sportiva, in Italia e in Europa. La New Basket Brindisi, sponsorizzata Happy Casa, ha conquistato ben 86 vittorie in 158 incontri ufficiali; uno score di più del 50% di successi, coronati dal raggiungimento di due finali di Coppa Italia, una semifinale playoff scudetto e una costante partecipazione alle coppe europee a testimoniare risultati mai raggiunti prima con il brand Happy Casa Store sul petto.

Protagonisti in campo e fuori dal parquet di gioco: una sinergia tra squadra, tifosi e sponsor con ambizione, orgoglio e progettualità. Sarà sempre più Happy Casa Brindisi. Il presidente Nando Marino: “Siamo qui oggi a testimoniare un giorno fondamentale per la nostra squadra e società. La vicinanza della famiglia Cassano e di tutto il management Happy Casa si è ancora una volta rafforzata in vista del prossimo futuro ricco di ambizioni e sfide importanti. Li ringrazio personalmente a nome di tutti i tifosi brindisini e del nostro territorio. Abbiamo dimostrato che con impegno, dedizione e professionalità la Stella del Sud può illuminare la pallacanestro italiana. Sempre più Happy”.

Adriano Cassano, CEO Happy Casa Store, ha dichiarato: “A nome della mia famiglia e di tutta la famiglia Happy Casa Store, esprimo la mia gioia e soddisfazione per l’accordo raggiunto. Anche quest’anno e per i prossimi saremo al fianco della squadra per sostenerla e supportarla nel suo percorso, sperando di doppiare i traguardi della stagione appena trascorsa e di conquistarne di nuovi per rimanere nella storia del basket nazionale. Ad Maiora Happy Casa Brindisi”. Il direttore marketing Happy Casa Store - Michele Funetta: “Ciò che inizialmente è nato forse con un pizzico di incoscienza oggi assume tutti i connotati di una scelta strategica vincente e costituisce un asset importante per la nostra comunicazione e per la nostra brand awareness. Siamo fieri del percorso intrapreso. Avanti tutta, forza Happy Casa Brindisi”