Basket, C Gold: la New Virtus Mesagne cade a Monteroni

Cade in quel di Monteroni la New Virtus Mesagne interrompendo la striscia di tre risultati utili consecutivi. La partita è aperta e combattuta per circa 13 minuti: i gialloblu all'inizio del primo quarto riescono anche a portarsi in vantaggio di 5 punti. Poi la Nuova Pallacanestro Monteroni comincia a macinare gioco e prende le redini della gara per non mollare più.

Ancora indisponibile Angelini, coach Romano parte con il doppio playmaker Crovace e Taddeo, affiancati da Hazners, Gallo e Ranitovic: le difese prevalgono sugli attacchi, consegnando al referto un primo quarto dal basso punteggio di 16-13.

Il secondo quarto si apre con Mesagne che cerca di tenere alta l'attenzione difensiva, ma l'infortunio di Taddeo complica i piani ospiti. Nel frattempo Pallara e Quarta scaldano i motori segnando a ripetizione dall'arco. La resistenza mesagnese dura un paio di minuti, poi l'energia avversaria e le loro veloci ripartenze ci spingono sotto di 12.

L'intervallo arriva propizio per riordinare le idee. Purtroppo al rientro l'attesa reazione mesagnese non c'è, i gialloblu appaiono sfilacciati e senza ritmo e dopo i primi 4 minuti di sostanziale equilibrio il divario si allarga a favore dei padroni di casa fino al +20 di fine terzo quarto. Quarta e compagni appaiono imprendibili e più cattivi e non alzano il piede dall'acceleratore nemmeno nell'ultimo periodo pur riuscendo a dare spazio alle proprie seconde linee. Termina con Monteroni sul +24.

Passo indietro notevole nell'unità di intenti del sodalizio mesagnese e soprattutto sul piano dell'agonismo. Tanto si era apprezzata la capacità di aggredire gli avversari nelle tre vittorie consecutive, quanto passivi ci si è dimostrato nel subire l'impatto dei leccesi. Ora c'è da inumidire la spugna e cancellare la lavagna. Il girone di ritorno è appena iniziato e dopo le vacanze entrerà nel vivo.

Tabellino

Serie C Gold, 12esima giornata: Nuova Pallacanestro Monteroni 91 - 67 New Virtus Mesagne

N.P. Monteroni: Zustovich 6, Quarta 19, Di Lorenzo n.e., Leucci n.e., Paladini 2, Pallara 16, Stefanini 13, Colaci 17, Greco, Gigliotti 15, Gigli 2, Mascoli 1.

New Virtus Mesagne: Bellanova 12, Pellecchia, Ranitovic 32, Risolo 2, Crovace 6, Gallo 1, Hazners 13, Zullo n.e., Taddeo 1.