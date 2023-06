Basket, conclusa l’esperienza dei giovani U13 della New Virtus Mesagne

MESAGNE - Si è conclusa lo scorso weekend a Pescara, l’esperienza dei giovani virtussini della U13 della New Virtus Mesagne. L’occasione per i ragazzi, guidati dal decano del basket mesagnese Maurizio Camassa, è stata quella di confrontarsi e misurarsi con le altre 11 squadre d’Italia, con Anzio che ha conquistato il tricolore della prima edizione del campionato Nba Jr. La partecipazione alle fasi finali della manifestazione nazionale è stata possibile anche grazie al contributo della Cestistica Normanna, società satellite della New Virtus, con la quale da diversi anni è in corso un rapporto ormai consolidato.

La New Virtus Mesagne ha conquistato, nella finalina, un onorevole undicesimo posto figlio anche di un girone eliminatorio di ferro contro Latina e Calcinaia, rispettivamente terza e quinta forza della classifica finale.

In mezzo a tanta pallacanestro, anche l’esperienza di socializzazione e vita nel capoluogo abruzzese insieme ai tanti genitori al seguito degli atleti, oltre che la possibilità durante la cerimonia di apertura della manifestazione di autografi e foto con Pozzecco, coach della nazionale, e Fontecchio nazionale azzurro protagonista in Nba.

Per Jacopo Ruggiero, Valentino Bianco, Paulin Buzi, William Andrea Nuccio, Francesco Di Lauro, Andrea Rochira, Gabriele Perrucci, Stefano Zuffianò, Giovanni Dresda, Cristian Morfeo, Samuele Invidia e Alessandro Boschiroli è stata un’esperienza che non dimenticheranno mai.

La stagione per i virtussini non è terminata a Pescara perché nei prossimi giorni saranno chiamati a conquistare la Coppa Puglia U13 e per molti di loro anche nella categoria U14 questo sabato a Castellaneta.