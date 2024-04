“Basket & data cup”: il liceo Fermi-Monticelli ospite nella Reggia di Caserta

Si svolgerà a Caserta dal 12 al 15 aprile l’iniziativa nazionale “ScuolaFutura@Caserta” in occasione della Giornata mondiale dell’arte, proclamata dall’Unesco.

L’evento ha infatti come filo conduttore l’arte in tutte le sue declinazioni e prevede laboratori di didattica innovativa e workshop di formazione. Tra le diverse attività, il liceo scientifico brindisino è stato invitato a partecipare al torneo “Basket & data cup”, in quanto finalista nazionale del campionato studentesco di basket 3x3 dello scorso anno scolastico. La tre giorni alla Reggia di Caserta prevede infatti la partecipazione di 8 squadre, 4 maschili e 4 femminili, composte da 4 studenti ciascuna (3 titolari e 1 riserva, di cui uno con specifiche competenze matematiche per l’analisi dei dati) impegnati in un torneo di basket

con la modalità 3x3 e in un torneo di data analysis.

Ogni giocatore durante la partita sarà infatti dotato di un dispositivo tecnologico per la rilevazione delle prestazioni sportive (accelerazioni, decelerazioni, sprint, imbalance, frequenza cardiaca e diversi altri parametri vitali). A questi parametri si aggiungeranno i report su punti, stoppate e rimbalzi.

Al termine di ciascuna partita, con i dati a loro disposizione, le squadre dovranno individuare i propri punti di debolezza, studiando e mettendo in atto una tattica di gioco finalizzata a migliorare le proprie prestazioni. Il risultato del proprio lavoro di analisi verrà presentato nella giornata finale con uno speech della durata massima di 3 minuti. La squadra vincitrice del torneo BASKET & DATA CUP verrà quindi decretata sulla base di un punteggio che terrà conto dei risultati della competizione sportiva, dell’analisi dei dati e dello speech di presentazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui