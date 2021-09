Happy Casa, la stagione entra nel vivo: si parte con la presentazione della squadra in piazza

BRINDISI – La stagione sportiva 2021/22 della Happy Casa Brindisi si appresta a entrare nel vivo con la settimana biancoazzurra, giorni in cui la tifoseria potrà tornare ad acclamare dal vivo la propria squadra del cuore.

Con il patrocinio del comune di Brindisi la città si appresta a vivere una settimana di grandi eventi, pronta a colorarsi di biancoazzurro per la presentazione ufficiale di squadra e l'appuntamento con la decima edizione del Memorial dedicato a Elio Pentassuglia.

Presentazione squadra

La squadra al gran completo verrà presentata alla città giovedì 9 settembre alle ore 20 in piazza Santa Teresa, nel centro di Brindisi. Un primo saluto per accogliere i nuovi componenti della Nbb 2021/22 e riabbracciare i protagonisti della prima storica in promozione in Serie A a distanza di 40 anni. Un connubio dalle forti emozioni tra passato e presente.

Rispettando i protocolli vigenti per le manifestazioni all'aperto, si informa che l'evento sarà gratuito ed accessibile a un numero ristretto di spettatori (massimo 800) dotati di Green Pass, con posto a sedere e mascherina da indossare. La società e il Comune riserveranno alcune file per autorità, sponsor, stampa e settore giovanile Nbb i restanti posti disponibili potranno essere riempiti da tifosi e cittadini.

Per partecipare è necessario prenotarsi all'indirizzo email festadelbasket@newbasketbrindisi.it indicando il proprio nominativo (strettamente personale); l'ordine sarà esclusivamente cronologico fino a esaurimento posti. Le prenotazioni saranno ritenute valide a partire dalle ore 20 di questa sera. L’avvenuta conferma arriverà successivamente via mail nella quale si potranno trovare tutte le info per accedere all’evento.

Memorial Pentassuglia

La presentazione di squadra sarà l'anteprima di un weekend dedicato alla palla a spicchi. Happy Casa Brindisi, Vl Pesaro e il team estone del Bc Tartu si contenderanno il decimo Memorial Elio Pentassuglia - Happy Casa Cup - in un triangolare da disputare al palasport di contrada Masseriola.

Questo il programma delle partite: venerdì 9 settembre ore 20.30: Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Pesaro ; sabato 10 settembre ore 18.00: Carpegna Prosciutto Pesaro vs BC Tartu; domenica 11 settembre ore 18.00: Happy Casa Brindisi vs BC Tartu

I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 6 settembre fino a giovedì 9 settembre presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29. Il biglietto è unico per la tre giorni di basket al prezzo intero di € 20 (ridotto under 12 €10).

Il giorno delle partite il botteghino sarà chiuso come anche i servizi di ristoro. L'ingresso sarà consentito necessariamente tramite Green Pass (eccetto per gli under 12) e mascherina da indossare all'interno del palasport per tutta la durata dell'evento.

Il torneo è aperto alla stampa su lista nominativa: si invitano i giornalisti, dotati di Green Pass, ad accreditarsi all'indirizzo email ufficiostampa@newbasketbrindisi.it entro giovedì 9 settembre.