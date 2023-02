Basket, la Limongelli Dinamo Brindisi annuncia il nuovo socio Cosimo Greco

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi annuncia con entusiasmo l’ingresso in società di Cosimo Greco. Da sempre appassionato di pallacanestro e sport in generale, si è avvicinato alla società brindisina con il tesseramento del figlio Giovanni nel 2020. Il suo carattere spigliato e amichevole insieme alla sua disponibilità e caparbietà hanno reso la figura di “Mino”, come viene chiamato ormai da tutti, imprescindibile per simpatia e capacità di risoluzione.

Già nominato direttore sportivo del settore giovanile della Limongelli, lo sconfinato amore per la squadra lo ha portato a decidere di entrare a far parte della base societaria, che a distanza di poco meno di 8 anni dalla fondazione, conta ormai ben 8 soci. Questi ultimi sono guidati dal presidente Teodoro Marrazza e dal vice presidente Sergio Angelelli, insieme ai soci fondatori Giuseppe Carparelli e Marco Spada, ai quali si sono aggiunti nel corso delle stagioni Domenico Colelli, Eugenio Francioso, Nicola Mazzeo e per ultimo proprio Cosimo Greco.

Le parole del nuovo socio Cosimo Greco: “La scelta di entrare a far parte di questa fantastica famiglia era il passaggio naturale dopo 3 anni vissuti insieme a soci, staff e giocatori, condividendo – fortunatamente – pochi dolori e tantissime gioie, come la vittoria del campionato dello scorso anno oppure le 10 vittorie della leva Under 19 in questa stagione d’esordio, e soprattutto il fantastico percorso della squadra di quest’anno, da neopromossa in Serie C Gold - Prosegue - Abbiamo iniziato un importante progetto sulla creazione di un settore giovanile organizzato e di qualità che possa rappresentare un sostegno a livello tecnico, con l’inserimento dei nostri atleti in prima squadra, ed economico, e per questo ringrazio i soci che hanno condiviso con me questa visione. Inoltre, l’impegno massimo sarà quello di condividere sempre più sponsorizzazioni e partnership, che insieme al contributo dei soci, sono imprescindibili per garantire la prosecuzione di questo sogno".

Il commento del presidente Teodoro Marrazza: “Accogliamo il nostro amico Mino come se facesse parte della Dinamo fin dal primo giorno della sua fondazione. Il suo contributo è e sarà fondamentale per la società, esattamente come quello di tutti noi soci che quotidianamente investiamo risorse, tempo e lavoro per non far mancare nulla ai nostri tesserati e rappresentare al meglio la Dinamo e la città di Brindisi nel massimo campionato regionale di pallacanestro, con l’obiettivo di raggiungere – al più presto – traguardi e competizioni sempre più ambiziose. Approfitto di questo spazio per invitare tutta la cittadinanza sabato 25 febbraio alle ore 18:00 a sostenere la Dinamo al PalaZumbo nell’importantissimo match contro Monteroni: una partita fondamentale per affrontare i playoff promozione per conquistare la Serie B con il miglior piazzamento possibile. Vi aspettiamo”