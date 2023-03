Basket, la Limongelli Dinamo Brindisi è campione regionale Under 19

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi conquista il titolo regionale Under 19 Platino con un turno d’anticipo battendo nello scontro diretto il Basket Corato per 88-66.

Percorso trionfale per la squadra allenata da coach Antonio Cristofaro che, dopo aver chiuso la regular season da capolista con dieci vittorie in altrettante gare, ha continuato a dominare anche nella fase ad orologio con 4 vittorie consecutive, battendo Corato nel big match di giornata, chiudendo così matematicamente i giochi con un turno in anticipo.

La formazione Under 19 della Dinamo, alla prima partecipazione nel massimo campionato giovanile regionale, conquista il trofeo dimostrando l’assoluta validità del progetto avviato dalla società brindisina: tanti ragazzi protagonisti nel campionato under sono parte integrante della formazione senior che lotta, proprio in questi giorni, per conquistare la Serie B Interregionale dopo una grande stagione nel campionato di Serie C Gold: mercoledì 22 marzo alle ore 20:00 al PalaZumbo andrà in scena gara 2 contro Castellaneta nella finale playoff.

Questi i protagonisti della stagione 2022/2023 Under 19 della Limongelli Dinamo Basket Brindisi:

- General Manager: Nicola Mazzeo

- Direttore Sportivo: Cosimo Greco

- Coach: Antonio Cristofaro

- Assistant coach: Francesco Puce

- Roster: Cino Giorgio, Donativo Francesco, Epifania Gianluca, Epifani Benedetto, Greco Giovanni, Mazzeo Paolo, Mongelli Matteo, Okafor Nelson, Palma Edoardo, Patrizio Federico, Prutentino Gianluca, Scivales Andrea (capitano)

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Basket Corato 88-66 (29-22; 50-37; 68-51; 88-66)

Dinamo Brindisi: Greco 4, Scivales 11, Patrizio 16, Epifania, Epifani 28, Okafor 16, Mongelli 4, Donativo, Longo 6, Prutentino, Mazzeo 3 – All. Cristofaro

Corato: Stevanovic, Del Tedesco 20, Perez 11, Petrovic 10, Sgarlato 13, Montiks 10, Janjusevic 2 - All. Putignano

Arbitri: Agresta e Serse di Brindisi