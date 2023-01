Basket, la Limongelli Dinamo Brindisi verso la serie B: vittoria contro il Vieste

BRINDISI - Giornata storica in casa Limongelli Dinamo Basket Brindisi con la vittoria per 80-71 contro la Sunshine Vieste, nel match valido per la 5° giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold: grazie ai 2 punti conquistati, la squadra brindisina conquista matematicamente, da neopromossa, l’accesso ai playoff promozione per la Serie B con ben 6 giornate d’anticipo.

Un traguardo straordinario che testimonia sempre più la validità del progetto di una società affidabile che, con competenze tecniche e manageriali di alto profilo, ogni anno che passa riesce ad alzare sempre più l’asticella, grazie anche al contributo dei tanti sponsor che permettono di raggiungere ambiziosi obiettivi.

Tornando alla gara: applausi per la formazione ospite che, nonostante fosse a referto con soli 7 giocatori a causa di diversi infortuni, ha interpretato il match al meglio, lottando su ogni pallone e restando compatta fino a pochi minuti dal termine, prima di un fisiologico calo fisico. I padroni di casa, invece, hanno faticato un po’ troppo in alcune situazioni ma sono stati bravi e intelligenti a saper sfruttare le maggiori debolezze degli avversari, “azzannando” Vieste con un parziale di 17-8 negli ultimi 5 minuti. Da segnalare, oltre alla solita grande partita di Stonkus, le ottime prestazioni dei lunghi brindisini Pulli e Caloia che nei momenti topici hanno trascinato la squadra con i loro canestri in post-basso.

La cronaca del match

La Limongelli si affida al classico quintetto composto da Fouce, Stonkus, Musa, Pulli e Caloia, mentre gli ospiti scelgono Tanzi, Prete, Jelic, Otero e Carrizo. La Dinamo approccia bene al match, con i canestri di Caloia e Stonkusche permettono alla squadra di portarsi sul 15-8, con Vieste che risponde con i punti di Otero e Carrizo ed il quarto che si chiude sul 17-13.

Nella seconda frazione i padroni di casa con Musa e due triple di Fracasso si portano sul 27-19, ma i viaggianti dimostrano tutta la loro voglia e grinta con Otero, Carrizo e la tripla di Prete, che firmano la rimonta che al 17’ si completa sul 29-31. Coach Cristofaro predica calma e capitan Pulli e Fracasso ristabiliscono l’ordine in campo con i loro canestri, riportando la Limongelli sul +5 al 20’ (41-36).

Al rientro dagli spogliatoi, Fouce e Stonkus con le loro triple confermano il buon momento brindisino conquistando la doppia cifra di vantaggio (51-40), ma 2 triple in fila di Novikov rilanciano gli ospiti che chiudono il parziale in svantaggio di sole 3 lunghezze, sul 59-56.

Negli ultimi 10 minuti di gioco, Vieste getta il cuore oltre l’ostacolo e con Tanzi, Novikov e Otero conquista il + 4 (59-63) al 33’, ultimo vantaggio ospite. La squadra brindisina si affida all’esperienza di Antonio Caloia che, con 6 punti consecutivi, riporta in vantaggio la Limongelli, tramortendo di fatto gli avversari. Le bombe di Fouce e Stonkuslanciano la Dinamo verso la doppia cifra di vantaggio che capitan Pulli e compagni mantengono fino al 80-71 finale.

In attesa dei risultati dagli altri campi, la Limongelli Dinamo Brindisi raggiunge quota 20 punti in classifica e da martedì tornerà in campo per preparare al meglio la sfida esterna di sabato 4 febbraio alle ore 19:00 contro la Nuova Matteotti Corato, diretta concorrente nella ricerca della miglior posizione nella griglia playoff. Diretta streaming a partire dalle ore 18:55 sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Sunshine Basket Vieste 80-71 (17-13, 41-36, 59-56, 80-71)



Dinamo Brindisi: Okafor, Greco, Patrizio, Fracasso 13, Epifani, Musa 13, Stonkus 21, Fouce 13, Pulli 11, Caloia 9, Mongelli – All. Cristofaro

Vieste: Tanzi 12, Prete 17, Carrizo 8, Lakatos 2, Otero 19, Novikov 10, Jelic 3 – All. Rubino

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (BA) e De Carlo di Lequile (LE)