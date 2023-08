Basket, Mens Sana Mesagne: arriva la conferma per Antonio Ciccarese

MESAGNE - Arriva la conferma per Antonio Ciccarese. Il play-guardia di Torre Santa Susanna, 22anni, alto 186 cm, ha deciso di continuare la sua esperienza cestistica con la Mens Sana Mesagne anche nella prossima stagione sportiva. Sebbene alcune richieste, Ciccarese, talentuoso atleta proveniente dal settore giovanile mensanino, resta ancora un anno con i colori biancoverdi. Nonostante la giovanissima età ha già un curriculum di tutto rispetto tra campionati giovanili e senior. Fresco di play off promozione, ha chiuso lo scorso campionato con 144 punti realizzati in 19 gare e una media di 8 punti a partita con buone prestazioni con Carovigno, Galatina e Happycasa Brindisi.

"Resto ancora a Mesagne perché qui alla Mens Sana io mi sento a casa. Anche per il prossimo campionato cercheremo di ripetere le belle prestazioni della passata stagione agonistica, anche se il livello tecnico sarà più alto per le numerose retrocessioni dalla serie C. La società sta

allestendo una squadra sempre imbottita di tanti giovani di qualità e sono sicuro che disputeremo un buon campionato". Intanto continuano i contatti

per completare con altri senior la formazione da affidare a coach Capodieci. Confermato anche il preparatore atletico Antonio De Vitis che radunerà la squadra il prossimo 21 agosto presso la palestra "Falcone".