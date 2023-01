Basket, Serie D: la Mens Sana Mesagne travolta dalla Virtus Galatina

Tonfo della Mens Sana Mesagne che viene travolta dalla Virtus Galatina. Ancora una sconfitta, la seconda negli ultimi due turni, per i mensanini che hanno dovuto fare i conti con un Galatina primo candidato alla vittoria finale, considerando il lungo roster a disposizione. Coach Argentieri utilizza Calasso, Provenzano, Stefanizzi, Bianco e Spada, mentre coach Capodieci recupera capitan Scalera e lo manda in campo con Rollo, Piliego, Malvindi e Colucci.

Il primo quarto è piacevole con giocate di qualità, sette triple tra le due squadre con gli attacchi che dominano le difese. La tripla di Stefanizzi provoca un mini break (12-7), ma due triple di Colucci portano gli ospiti al primo vantaggio (12-13). Le percentuali di realizzazione sono molto alte, nel Galatina Spada e Scalese rimettono il naso avanti, pronti a essere rintuzzati dalle triple di Colucci e Piliego. Il canestro di Malvindi chiude il primo quarto con la Virtus in vantaggio 26-23. E' ancora il giovane Malvindi ad aprire la seconda frazione di gioco riportando il Mesagne in vantaggio (26-28), poi Prisciano e Colucci tentano di mantenere le distanze per quello che sarà l'ultimo vantaggio dei biancoverdi con 4'30" da giocare (30-33).

Un parziale di 14-5 regala il primo allungo a Provenzano e compagni. Il Mesagne smette di difendere e lascia ampi spazi a Calasso, poi in attacco si blocca improvvisamente e non basta la tripla di Prisciano per recuperare. Al riposo lungo il punteggio è favorevole alla Virtus Galatina 46-38. Al rientro in campo si attende una reazione dagli ospiti, invece la scena è tutta nelle mani dei padroni di casa. Stefanizzi, Provenzano e Calasso puniscono facilmente la blanda difesa ospite e il vantaggio aumenta. Rollo, Malvindi e Scalera tentano una timida reazione, ma la partita è sempre nelle mani dei salentini e il terzo quarto si chiude sul 73-53. L'ultimo periodo non offre spunti particolari, la partita è gestita dai padroni di casa con il risultato finale ormai in cassaforte.

La Mens Sana non dimostra la minima reazione mentre gli avversari che continuano a realizzare con regolarità. Il solo Rollo, a partita ormai decisa, mette a referto dieci punti nell'ultimo parziale che limitano il già pesantissimo passivo. Vince con merito la Virtus Galatina che, sulla carta e per quello dimostrato in questa partita, resta la candidata numero uno alla vittoria finale. La Mens Sana Mesagne ha giocato una buona pallacanestro per 15' troppo poco per competere con Calasso e compagni. Dopo le due sconfitte consecutive i mensanini devono riprendere la corsa, ritrovando la squadra che ha padroneggiato il girone di andata. Il prossimo turno si disputerà sabato 4 febbraio alle ore 20:30 per la concomitanza di una gara di pallavolo, presso il Paladefrancesco di Mesagne dove la Mens Sana incontrerà la Fortitudo Francavilla.

Tabellino

VIRTUS GALATINA - MENS SANA MESAGNE = 102 - 67

Virtus Galatina: De Carlo, Calasso 23, Scalese 9, Provenzano 19, Stefanizzi 14, Bianco 9, Cortinovis, Toma 9, Guido, Forte 9, Spada 10, Schito. Allenatore: S. Argentieri.

Mens Sana Mesagne: Rollo 18, Scalera D., Prisciano 8, Ciccarese 2, Scalera L. 6, Piliego 7, Campana, Turchiarulo, De Vincentis, Malvindi 14, Panico, Colucci 12. Allenatore: Angelo Capodieci.

Parziali: 26-23 20-15 27-15 29-14

Arbitri: Ranieri e Laterza