Basket, Mens Sana Mesagne vince con pieno merito e risale lentamente la classifica

MESAGNE - Vince con pieno merito (56-70) e risale lentamente la classifica la Mens Sana Mesagne. Sul neutro di Tuturano per la indisponibilità del Palapentassuglia, i ragazzi di coach Capodieci vendicano la sconfitta dell’andata con l’Academy Brindisi. Partita sempre nelle mani dei mensanini fin dai primi minuti e gestita facilmente dai biancoverdi. Coach Arrighi manda in campo Picardi, Malaventura, Mazzone Arnaldo e Schifeo, mentre coach Capodieci deve fare a meno di Piliego e schiera Potì, Rollo, Colucci, Malvindi e Ciccarese.

Non passa neanche un minuto che Rollo commette il secondo fallo personale e si esclude dalla contesa sostituito da De Vincentis che poi risulterà il

migliore in campo. La prima parte dell’incontro è in sostanziale equilibrio, Carlucci mette a referto tutti i suoi cinque punti dell’incontro, mentre

Schifeo e Mazzone replicano ai canestri di Ciccarese e Potì. Il piccolo allungo del primo quarto per i mesagnesi lo firma De Vincentis e al primo

riposo gli ospiti sono in vantaggio 15-20. Nel secondo periodo Il Mesagne aumenta la pressione difensiva Mazzone e Arnaldo infilano due triple, ma

salgono in cattedra gli under mensanini. Malvindi, Panico e De Vincentis, tutti nati nel 2005, piazzando il primo allungo in doppia cifra. De Vincentis, il miglio realizzatore della serata, mette a referto due triple, mentre Potì completa il lavoro dei primi due parziali chiudendo con una tripla allo scadere del tempo sul 29-44. Al rientro in campo la musica non cambia. Il Mesagne continua a difendere forte mantenendo il controllo della partita. Ciccarese, buona la sua prova, realizza con regolarità, porta gli ospiti a +19 (29-48) e distribuisce assist ai compagni di squadra.

Malaventura e Mazzone recuperano subito cinque punti, ma i mensanini non si scompongono più di tanto e chiudono anche il terzo periodo in vantaggio

39-57. L’ultimo quarto non porta nessuna novità. Tra i brindisini in evidenza Greco e Bissok, mentre Ciccarese, Malvindi e Panico concludono vittoriosamente l’incontro, nonostante i 12 tiri liberi sbagliati. Continua la rincorsa della Mens Sana Mesagne verso le zone più nobili inseguendo la

salvezza preventivata all’inizio della stagione sportiva.

Sabato prossimo alle ore 18:30 si ritorna sul legno del Liceo scientifico per affrontare la Atletica Putignano, gara importante per un ulteriore rilancio in classifica.

Brindisi Academy: Picardi 2, Carlucci 5, Malaventura 11, Marchello, Greco 7,

Mazzone 10, Arnaldo 5, Mbacke, Bissok 6, Schifeo 10. Allenatore: S Arrighi.

Mens Sana Mesagne: Potì 10, Ciccarese 14, Rollo 5, Campana, Zofra, De

Vincentis 18, Malvindi 14, Panico 4, Rizzo, Colucci 5. Allenatore: Angelo

Capodieci.

Parziali: 45-20 14-24 10-13 17-13

Arbitri: Dilorenzo e Pirro