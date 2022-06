Basket, al Palazumbo le finali regionali categoria Under16 Élite maschile

BRINDISI - Un grande evento sportivo che, ancora una volta, vede l'Aurora Basket Brindisi in prima linea e sicura protagonista. Oggi 7 giugno e domani 8 giugno nella cornice di un Palazumbo che sarà stracolmo di tifosi e addetti ai lavori, si svolgeranno le finali regionali categoria Under16 Élite maschile. La due giorni organizzata dall'Aurora Basket sarà l'occasione per vedere le quattro migliori squadre pugliesi della categoria.

Le partecipanti che dopo una lunga fase preliminare si giocheranno il titolo regionale sono, oltre ai ragazzi terribili brindisini, le squadre della Sssd Angel Manfredonia di coach Ciociola, Fortitudo Francavilla di coach Caramia e la New Basket 99 Lecce della coach Scialpi.

L'impianto di Via dei Mille sarà il centro del mondo della palla a spicchi per 2 giorni, grazie al patrocinio del Comune di Brindisi. Per l'Aurora Basket Brindisi, al di là del risultato che verrà decretato dal campo, è la conferma della grande considerazione e capacità organizzativa maturata in questi anni, visto che qualche mese fa lo stesso sodalizio gialloblù gestì le finali pugliesi categoria Under15.

Questo il programma dell'evento: martedì 7 giugno prima semifinale alle 17, 30 tra Aurora Brindisi e Angel Manfredonia, a seguire seconda semifinale alle 19, 30 tra New Basket 99 Lecce e Fortitudo Francavilla. Le vincenti approderanno alla finale dell'8 giugno che si terrà alle ore 18,30 sempre al Palazumbo in Via dei Mille.