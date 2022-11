MESAGNE - Pima sconfitta della stagione per la Mens sana Ciaurri Mesagne sul difficile campo del Basket Fasano. Dopo una settimana molto complicata dal punto di vista sanitario, a causa di un virus intestinale che ha colpito la maggior parte della squadra e senza il capitano Scalera infortunato, i mensanini si presentano in condizioni precarie per affrontare il big match della giornata.

I padroni di casa in partenza schierano Aldini, Cervellera, Giuliani, l’ex Cobianchi e l’argentino Paparella, mentre coach Capodieci manda in campo Rollo, Ciccarese, Piliego, Giorgio e Malvindi. Parte subito fortissimo il Fasano spinto da un pubblico caloroso ed è subito 10-3 con Paparella che si mette subito in evidenza. Coach Capodieci deve ricorrere subito a un time out per rimettere ordine nella compagine mesagnese. Brizio e Piliego con un parziale di 0-8 recuperano lo svantaggio e mettono il naso davanti (10-11), contro break ancora dei padroni di casa con un perentorio 10-0 e Cobianchi buon terminale offensivo. (20-17) Qui termina la partita per la Mens Sana che si disunisce, smette di difendere e lascia campo aperto ai padroni di casa. Un altro parziale favorevole al Fasano chiude il primo quarto con i ragazzi di coach Serrano in vantaggio 27-18.

Nel secondo periodo i biancoverdi non salvano neanche la faccia, inesistenti in difesa lasciano campo aperto a Paparella e compagni che con facili contropiedi allungano il divario nel punteggio tra le due formazioni. Dopo tre minuti di gioco il tabellone segna 41-21, coach Capodieci tenta in tutti i modi di mescolare le carte, cambi difensivi, rotazioni con l’ingresso in campo di De Vincentis, Pesce, Colucci, ma la situazione non cambia. Il Basket Fasano, oltre alle bocche di fuoco Paparella (22) e Cobianchi (22), riceve buoni contributi da Giuliani (15) e Cassano (13). Al riposo lungo il punteggio è nettamente a favore dei padroni di casa 60-36. Al rientro in campo si rivede un’altra Mens Sana anche se la frittata ormai è fatta. Migliora l’approccio difensivo dei mensanini, ma i padroni di casa continuano a giocare sul velluto. Campana(13) porta energie fresche in campo e Lamaj (10), classe 2003 altro debuttante in un campionato senior, offre un buon contributo nella zona pitturata. La partita resta saldamente nelle mani del Basket Fasano e il terzo periodo si chiude sul 80-52.

Nell’ultimo quarto c’è il colpo di coda dei mensanini che piazzano un parziale di 2-18 (82-70) con 3’30” ancora da giocare, mettendo in allarme i padroni di casa. Prima una tripla e poi un canestro facile da due di Giuliani, mettono la parola fine alla contesa. Buona la prova del Basket Fasano che, soprattutto nella prima fase, ha avuto ottime percentuali di realizzazione, complice una difesa molto approssimativa degli ospiti. La Mens Sana Mesagne con una reazione di orgoglio, evita nella seconda parte di portare a casa un risultato negativo molto pesante, ma con l’attenuante della precaria situazione sanitaria passata in settimana. Il prossimo turno i mensanini saranno impegnati in casa, Paladefrancesco – sabato ore 18:30, con la Virtus Galatina, al momento l’accreditata numero uno alla promozione in serie C.

Basket Fasano: Aldini 7, Santoro, Paparella 22, Cervellera 3, Gimmi 4,

Argese 2, Cassano 13, Capurso, Lombardi, Giuliani 15, Palazzo 4, Cobianchi

22. Allenatore: G. Serrano.

Mens Sana Mesagne: Rollo 13, Scalera D., Pesce, Ciccarese 13, Piliego 13,

Campana 13, Lamaj 10, Giorgio, De Vincentis, Malvindi 5, Urgese, Colucci 4.

Allenatore: Angelo Capodieci.

Parziali: 27-18 33-18 20-16 12-19

Arbitri: Serse e Agresta