Basket, serie C femminile: giovane atleta brindisina mette a segno 50 punti nella gara casalinga

BRINDISI - Clamoroso in C femminile Chiara Tamborrino ne mette a segno 50 nella vittoria della Intrepida targata Ver.A.Cerr di coach Gaetano Ermito. La gara, valevole per la quinta giornata di andata, girone unico di Serie C, si è disputata venerdì 25 marzo presso il Palazzetto Polival Tuturano di via Paisiello a Tuturano, contro l'Anspi Santa Rita di Taranto. La squadra brindisina si è imposta per 79-74, posizionandosi al settimo posto in graduatoria.

"Non sappiamo se è un record per la categoria a livello nazionale, ma in Puglia difficilmente potremmo essere smentiti. Tamborrino atleta del 2004 cresciuta nella società Volorosa ha esordito giovanissima nei campionati senior già a 15 anni e ha scritto oggi nella vittoria 79 a 74 dell'Intrepida sul Santa Rita Taranto, al Palasport di Tuturano, una pagina di storia del basket regionale. Facciamo i complimenti da parte di tutta la redazione alla giovane atleta". Commentano da Intrepida Basket Brindisi.