Basket, Serie D: al Fasano la sfida al vertice contro la Mens Sana Mesagne

Lo scontro al vertice del campionato di serie D se lo aggiudica il Basket Fasano, mentre la Mens Sana Mesagne perde in un colpo solo, il primo posto in classifica e l’imbattibilità casalinga. In un PalaDefrancesco gremito con una rappresentanza di tifosi ospiti, si è assistito a una partita dove le

difese e i tanti errori, hanno determinato l’esito finale. Il Mesagne ha perso la gara in attacco dove le sue bocche di fuoco hanno fatto cilecca, troppa improvvisazione, troppi passaggi sbagliati, percentuali di tiro catastrofiche e tante conclusioni forzate al limite dei ventiquattro secondi.

Il Basket Fasano, pur soffrendo la difesa mensanina che comunque resta la migliore del campionato, ha sfruttato nel migliore dei modi i due migliori realizzatori del campionato l’ex Cobianchi (17) e l’argentino Emiliano Paparella (12) con trascorsi nei campionati di A dilettanti e serie B. A Mesagne i fasanesi si sono presentati anche con Ralf Kristapas Bensons, atleta ventenne lettone tesserato nelle ultime ore. Coach Capodieci schiera Rollo, Turchiarulo, De Vincentis, Malvindi e Colucci, mentre coach Serrano manda in campo Aldini, Santoro, Paparella, Giuliani e Cobianchi.

Il Fasano parte subito in vantaggio con Paparella e Cobianchi, ma i padroni di casa non si lasciano sorprendere e ribaltano subito la situazione con un parziale di 16-2 ponendo il risultato in doppia cifra. Il giovane De Vincentis mette a referto dieci punti in tre minuti sorretto da Rollo, mentre Cassano e Cobianchi riducono lo svantaggio e il primo quarto si chiude con la Mens

Sana in vantaggio 18-11. Nel secondo periodo si blocca l’attacco dei biancoverdi. Dopo tre minuti di gioco c’è un parziale di 0-14, frutto delle triple del duo straniero Bensons e Paparella (18-25). La Mens Sana non trova più la via del canestro per 5’27” prima che Rollo rompa un vero e proprio incantesimo.

Un contro parziale di 8-0 riporta i mensanini in vantaggio, prima che la tripla del solito Paparella, sulla sirena, mandi tutti negli spogliatoi sul punteggio di 27-28. Il terzo quarto è molto equilibrato, si realizza con il contagocce e lo spettacolo cestistico non è dei migliori. Rollo annulla l’argentino Paparella, mentre sale in cattedra Cobianchi che prova un altro allungo con sei punti consecutivi. (29-34) Ancora una tripla di De Vincentis rimette in carreggiata i padroni di casa spinti incessantemente dal pubblico amico. Risponde Aldini con una tripla e un canestro in penetrazione, ma Rollo e Colucci impattano sul 39-39 prima che Giuliani chiuda il terzo parziale sul 39-41.

In apertura dell’ultima frazione di gioco Piliego riporta in vantaggio i mensanini, ma c’è subito la reazione degli ospiti con Aldini e il lettone Bensons che portano il Fasano sul 46-50 con ancora tre minuti da giocare. In un finale in volata, continua la sagra degli errori in attacco per il Mesagne e il Fasano allunga con i tiri liberi di Cobianchi e Aldini. La tripla in chiusura di Colucci serve solo a limitare lo scarto del punteggio.

Resta l’amaro in bocca al Mesagne per aver giocato una partita così importante con percentuali direalizzazione disastrose. Il Fasano mantiene meritatamente la prima posizione in classifica e con questo risultato mette una serie ipoteca all’accesso ai playoff. La Mens Sana Mesagne invece, pur occupando la seconda posizione in classifica, deve ancora lottare a denti stretti per accaparrarsi uno dei quattro posti al sole. Il calendario non aiuta i biancoverdi, il prossimo turno, sabato alle ore 18.30 presso il palazzetto dello sport, affronta la Virtus Galatina sicuramente una delle squadre più forti del campionato.

Tabellino

MENS SANA MESAGNE – BASKET FASANO = 49-55

Mens Sana Mesagne: Rollo 12, Pesce, Prisciano 1, Ciccarese, Scalera, Piliego

3, Campana, Lamaj, Turchiarulo 2, De Vincentis 17, Malvindi 4, Colucci 10.

Allenatore: Angelo Capodieci.

Basket Fasano: Muolo, Aldini 11, Santoro, Paparella 12, Cervellera, Nisi,

Cassano 2, Capurso, Lombardi, Giuliani 4, Bensons 9, Cobianchi 17.

Allenatore: L. Serrano.

Parziali: 18-11 9-17 12-13 10-14

Arbitri: DE Carlo e Capobianco.