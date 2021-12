Basket: troppi contagi fra i giocatori, rinviata la 14esima giornata

Il Covid stoppa il campionato di basket. Il presidente della Lba, Umberto Gandini, ha deciso il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite della 14esima giornata, in programma domenica 2 gennaio. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero. Si tratta di una decisione inevitabile, alla luce dei numerosi casi di positività registrati negli ultimi giorni fra le squadre. Lo scorso fine settimana, del resto, erano saltate ben sei partite su otto della 13esima giornata. Non avrebbe avuto quindi senso proseguire a singhiozzo, con il serio rischio di falsare la regolarità di un campionato entrato nel vivo della volata per le Final eight di Coppa Italia.

Sul rinvio ha pesato anche il decreto con nuove misure in materia di green pass e di contenimento della pandemia approvato ieri (mercoledì 29 dicembre) dal Coniglio dei ministri, che riduce dal 75 percento al 30 percento la capienza dei palasport. Non è ancora chiara, però, la tempistica con cui verranno applicate le nuove disposizioni. La Happy Casa Brindisi, reduce dalla sconfitta rimediata contro Pesaro, domenica, alle ore 20:30, avrebbe dovuto affrontare la trasferta in quel di Brescia, con in palio due punti decisivi per la qualificazione alle Final Eight.