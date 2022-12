"Si può battere Venezia se la squadra ritrova orgoglio, impegno e intensità difensiva"

BRINDISI - Nel momento più critico di Happy Casa Brindisi arriva la formazione della Reyer Venezia, il “cliente” peggiore, che ha l’obiettivo di riscattare la sconfitta interna subita domenica scorsa contro Trento, ad opera dell’ultimo tiro messo a segno dal brindisino Matteo Spagnolo. Ma pur con tutto il rispetto che si deve avere per la squadra di coach De Raffaele, il presidente Nando Marino conta molto sulla reazione della sua Happy Casa ed è ottimista sul risultato che potrà conseguire.

“Sono convinto che la squadra saprà reagire ed anche trovare maggiori stimoli dalla forza della Reyer Venezia, che dispone di un roster di prima scelta, decisamente uno dei migliori del campionato", ha detto il presidente Nando Marino, alla vigilia della partita. “Si può vincere anche contro Venezia se la squadra riuscirà a difendere con la forza del gruppo, tutti insieme, che sia 'a uomo' o 'a zona', purché lo faccia con il massimo impegno e la giusta intensità. E’ appena il caso di aggiungere che Happy Casa ha vinto non solo contro Napoli, ma anche con due formazioni d’alta classifica, come Brescia e Derthona, ha anche sfiorato il successo a Milano ed a Verona, e pesa sulla classifica probabilmente solo la brutta sconfitta subita in casa contro Pesaro”.

Dopo quelle vittorie la squadra ha subito una critica involuzione complessiva.

“Ci mancano solo due punti in classifica, quelli persi contro Pesaro, e con un campionato così strano, dove squadre che hanno costruito un roster eccellente sono racchiuse in 2/4 punti, fra zona play off e zona retrocessione, basta poco per fare un salto consistente. Personalmente sono molto fiducioso nella ripresa della squadra”.

La partita contro Venezia potrebbe essere quella della svolta?

“Il valore della nostra squadra non è certamente quello mostrato contro Reggio Emilia, Pesaro o a Bologna, dove il risultato negativo è dato per scontato, ma aspettiamo il ciclo delle cinque partite successive contro Trieste, Treviso, Trentino Scafati e Varese per avere le giuste certezze e capire anche quali sono i giocatori che attualmente compongono il roster che possono considerarsi adeguati al nostro progetto e che meritano di essere confermati. Il nostro campionato inizierà da quel punto. Attendiamo anche il ritorno di Harrison D’Angelo che dovrebbe rientrare nella prima metà di gennaio”.

Quali obbiettivi restano da raggiungere dopo l’uscita dalla competizione europea?

“La nostra priorità assoluta resta quella di raggiungere quanto prima possibile la quota permanenza in serie A, anche se la classifica così corta ci invita a sperare in qualcosa di più. Questa è la stagione di grande importanza per la squadra, la società e la città con il progetto del Palaeventi e non può si può fallire”.

La carica degli ex Moraschini e Willis

Saranno in due. Riccardo Moraschini e Derek Willis a raccogliere gli applausi del PalaPentassuglia, gli ex che sia pure con la presenza di una sola stagione agonistica nella formazione di Happy Casa Brindisi, sono riusciti ad entrare nelle simpatie e negli affetti dei tifosi brindisini. Con la Reyer Venezia scenderanno in campo Riccardo Moraschini, protagonista indiscusso nella stagione 2019/20 e Derek Willis, stagione 2020/21, due giocatori che con la loro bravura ed il loro attaccamento alla maglia hanno segnato positivamente il cammino di Happy Casa in quei campionati che hanno prodotto grandi soddisfazioni. (Nella foto in basso, Riccardo Moraschini)

Riccardo Moraschini arriva a Brindisi dopo la straordinaria prestazione fornita domenica scorsa contro Trento (23 punti realizzati e 30 di valutazione) con l’etichetta di “The best Ita” quale miglior giocatore e top scorer della 8^ giornata di campionato, mentre Derek Willis e moglie hanno lasciato a Brindisi un ricordo esemplare per l’attaccamento alla città ed alla tifoseria.

Si "pranza" al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Reyer Venezia si gioca domenica 4 dicembre alle ore 12 al PalaPentassuglia di contrada Masseriola che, visto l’orario di pranzo, per l’occasione sarà il “Palafrittelle” di Romanelli. Primo arbitro della partita sarà Roberto Begnis di Crema, che si avvarrà della collaborazione di Mark Bartoli di Trieste e di Denis Quarta di Torino. Al tavolo ci saranno i giudici di gara Rosa Melucci di Taranto (segnapunti), Daniela Calcagno di Brindisi (cronometro) e Veronica Monaco di Brindisi (24 secondi). La partita sarà trasmessa in diretta sul canale di Eleven Sports e su Eurosport 2 visibile sul canale 211 piattaforma incluso nel pacchetto Sky con inizio alle ore 12. La radiocronaca diretta della partita sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone, che si avvarrà del commento tecnico di coach Tonino Bray.

La squadra ha ripreso gli allenamenti venerdì, di ritorno dalla trasferta in Estonia, in preparazione della difficile partita contro Reyer Venezia. Coach Vitucci non potrà disporre ancora di Junior Etou (foto in alto), che lamenta una lussazione alla spalla per cui dovrà restare fermo ancora per qualche settimana. Sarà cura di coach Vitucci preparare al meglio la squadra contro Reyer Venezia in vena di riscatto e che certamente coach De Raffaele proverà a mettere in difficoltà Happy Casa, schierano la sua formazione anche “a zona”, come spesso avvenuto in altre simili occasioni.