In vendita i biglietti per il debutto europeo casalingo Happy Casa Brindisi-Zaragoza

A partire da oggi, mercoledì 11 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al debutto europeo della Happy Casa Brindisi in Fiba Europe Cup in programma mercoledì 18 ottobre al PalaPentassuglia contro Casademont Zaragoza.

Un match di grande fascino europeo, per un gruppo F che si preannuncia di alto livello viste le squadre partecipanti: Brindisi, Zaragoza, Kalev/Cramo e Ironi Ness Ziona. A causa del conflitto internazionale, Fiba Europe ha disposto il rinvio delle partite coinvolte con le squadre israeliane fino a ulteriori comunicazioni in merito.

I biglietti per assistere al match di coppa sono in vendita a partire da €6 prezzo ridotto ed €10 prezzo intero.

Gli abbonati Lba hanno diritto a una speciale scontistica presentando l’abbonamento al New Basket Store o acquistando online sul portale Vivaticket seguendo questa procedura: clicca sul posto scelto, seleziona opzione ‘Ridotto Abbonati’ e inserisci il ‘Codice Accesso’ a 10 cifre/lettere presente sul retro della tessera al momento dell’acquisto. Per usufruire della promo è necessario abbinare il ‘Cod. Accesso’ dell’abbonamento al biglietto di coppa, pertanto in caso di acquisto al New Basket Store è essenziale presentare fisicamente la tessera al personale addetto.

Partita in programma

• Happy Casa Brindisi vs Casademont Zaragoza – mercoledì 18 ottobre ore 20:30

Tickets in vendita

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)