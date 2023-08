La Dinamo Brindisi confermata l'ala gambiana Jahna Musa

BRINDISI - Atleta nato in Gambia nel 2004, ha iniziato la sua attività giovanile disputando i campionati nazionali in Spagna, con le maglie di Iberostar Canarias e AD Torrelodones, conquistando il titolo di Mvp del torneo e venendo inserito nel quintetto ideale nelle finali Under15 nel 2018/2019. Da segnalare la prestazione “monstre” contro il Barcellona con 47 punti realizzati.

Nell’estate del 2020 il trasferimento a Legnano, per far parte del roster partecipante al campionato di Serie C Gold, e del progetto Aba (formazione U18). Le interruzioni dei campionati a causa del covid non gli permettono di continuare il percorso avviato nel milanese fino al novembre 2022 quando la Fortitudo Francavilla di coach Davide Olive riesce ad assicurarsi le prestazioni del giovane atleta quale elemento di punta della neonata foresteria.

Esordio con il botto contro la capolista Lucera: 25 punti e per poco Musa non trascina la giovane squadra francavillese al colpaccio contro la forte formazione foggiana. Un campionato stratosferico quello dell’atleta gambiano con 21 punti di media (3° nella speciale classifica) in 17 partite, fondamentali per trascinare la sua squadra ad un’incredibile salvezza conquistata nei playout.

Nell’estate del 2022 il trasferimento alla Dinamo, attraverso la formula del doppio utilizzo con la Fortitudo Francavilla, per disputare il campionato di Serie C Gold da protagonista: Musa è l’ala piccola titolare della squadra e, attraverso un processo di crescita e maturazione, viene riconosciuto dagli addetti ai lavori quale uno dei migliori under del torneo grazie ai 15.6 punti di media realizzati nelle 25 partite stagionali, rappresentando il terzo terminale offensivo della squadra che ha conquistato la promozione in Serie B.

Con la formazione francavillese partecipa al campionato nazionale di Eccellenza Under 19 dove si impone tra i suoi compagni con oltre 20 punti di media.

La conferma di Musa tra le file della Brain Dinamo Brindisi è sicuramente un motivo di grande vanto per la società perché l’atleta gambiano rappresenta sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato in virtù delle sue qualità tecniche e fisiche, insieme alla giovane età che lo caratterizza.

“Sono felice di far parte per un altro anno di questa famiglia! Daremo il massimo per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi - afferma Janha Musa - Grazie alla società e in particolare al coach Antonio Cristofaro per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Sono carico per affrontare nuove sfide insieme a squadra, staff e tifosi: forza Dinamo”.