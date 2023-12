La Brain Dinamo Brindisi in emergenza compie l’impresa e supera la Scandone Avellino in trasferta

La Brain Dinamo Brindisi scrive una delle pagine più importanti della sua storia espugnando uno dei templi del basket italiano, quel Pala Del Mauro di Avellino dove la Scandone è stata protagonista di gloriose sfide. E proprio la Scandone Avellino è caduta nell’anticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B contro la squadra brindisina per 75-77.

Una vera impresa quella compiuta dai ragazzi di coach Cristofaro: in formazione ridotta, con soli 9 giocatori in panchina, e senza la punta di diamante Drammeh fuori per infortunio (22 punti di media in stagione per lui) hanno disputato una straordinaria gara sotto il punto di vista tecnico e mentale, superando così la formazione campana che occupa la quarta posizione in classifica.

MVP del match sicuramente Jovan Filipovic, ultimo arrivato in casa Dinamo e che sembra aver trovato la forma migliore: per lui 31 punti, con 9 rimbalzi e 30 di valutazione.

Coach Cristofaro sceglie Epifani, Procopio, Filipovic, Musa e Brunetti per lo schieramento iniziale: i ragazzi brindisini partono molto bene con Musa e Filipovic già sugli scudi per il 4-15 al 6’ minuto. Avellino con le triple di Bianco e D’Offizi riduce il gap per il 18-22 alla prima sirena.

Secondo parziale di marca biancoverde, con i padroni di casa che spingono sull’acceleratore grazie a Soliani e Trapani che trova la bomba del primo vantaggio sul 35-32 al 16’. Il buon contributo di Pulli ed Epifani mantiene la Dinamo, seppur in sofferenza, in scia sul 40-36 al 20’.

Nella terza frazione, chiusa quasi in equilibrio sul 56-54, Sanchez, Cianci e Trapani per Avellino tengono testa ai canestri di Musa, Filipovic e Procopio, con quest’ultimo che trova importanti realizzazioni grazie alle sue doti balistiche.

Ultimo quarto di fuoco con il numeroso pubblico avellinese (circa 900 spettatori) che sostiene i beniamini di casa: la squadra campana infligge agli ospiti un parziale di 8-0 nei primissimi minuti, raggiungendo così il massimo vantaggio sul +10 (64-54). Ed ecco che inizia lo show del talento serbo Filipovic: con 15 punti nel quarto finale il classe 2004 fa volare la Brain Dinamo sul +6 (66-72). Nelle azioni finali i canestri di Avellino tengono vive le speranze dei padroni di casa ma i liberi di Epifani, Procopio e Brunetti scrivono i titoli di coda sulla straordinaria vittoria della Dinamo Brindisi per 75-77.

Oltre alla prestazione di Filipovic, da segnalare la buona gara di Musa (16 punti e 9 rimbalzi), Pulli (6 punti e 7 rimbalzi) e la prova da all-around di Epifani con 10 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 2 palle recuperate.

Capitan Pulli e compagni iniziano al meglio questo girone di ritorno che li vedrà impegnati sul parquet casalingo del PalaZumbo per 6 volte sui 10 match residui: un’occasione da sfruttare al meglio per provare a scalare le posizioni in classifica. Un percorso che inizierà proprio sabato prossimo, 15 dicembre, perché la Brain Dinamo affronterà la Power Basket Salerno nell’impianto amico di Via dei Mille a Brindisi alle ore 18:00.

Una sfida fondamentale per mantenere attiva la striscia dei risultati positivi: sarà necessario il PalaZumbo delle grandi occasioni per sostenere questi straordinari ragazzi e condurli alla vittoria.

Scandone Avellino – Brain Dinamo Brindisi 75-77 (18-22, 40-36, 56-54, 75-77)

Avellino: D’Offizi 11, Sanchez 21, Scolpini ne, Bianco 9, Mazzagatti 2, Cianci 7, Soliani 13, Imbimbo ne, Pichi 2, Trapani 10, Bassilekin ne – All. Sanfilippo

Brindisi: Greco, Epifani 10, Musa 16, Procopio 10, Pulli, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 4, Filipovic 31 – All. Cristofaro

Arbitri: Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e D’Aiello di Caserta