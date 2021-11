Happy Casa, match contro Treviso e Pesaro: biglietti già disponibili

BRINDISI - Il mese di dicembre per continuare a consolidare la posizione in classifica e riabbracciare i tanti tifosi biancoazzurri pronti a tornare al PalaPentassuglia in occasione delle festività natalizie. Il calendario di Legabasket Serie A regala ai supporters della Happy Casa Brindisi una doppia sfida interna il 19 e 26 dicembre da non perdere per ritrovare un feeling interrotto solo per cause di forza maggiore. Sono settecento i posti per ognuna delle due partite, disponibili dalle ore 10 di questa mattina, giovedì 18 novembre 2021.

Le partite si giocheranno (Happy Casa Brindisi vs NutriBullet Treviso Basket) domenica 19 dicembre alle 20:45) e (Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Pesaro) domenica 26 dicembre ore 18. Rimane ancora in vendita la partita vs A|X Armani Exchange Milano di domenica 5 dicembre. Attualmente sono rimasti a disposizione 100 posti. I biglietti sono in vendita presso il New Basket Store in orso Garibaldi 29, (nuovo orario invernale 09:30-13:00; 16:30-20:00) o online sul sito www.vivaticket.it.

Si ricorda che per accedere al palasport è obbligatorio presentare all’ingresso il certificato vaccinale ‘Green Pass’. All’interno del palazzetto è necessario indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto a sedere assegnato.