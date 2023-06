"Brindisi porta del Salento": torna la manifestazione di basket per gli under 13

BRINDISI - Lunedì 3 luglio parte la nona edizione del torneo di basket under 13 “Brindisi porta del Salento”, organizzato dall’Asd Robur Brindisi. La manifestazione, che si concluderà sabato 8 luglio con la finalissima e la premiazione finale presso il Parco Maniglio, al rione Bozzano di Brindisi, si giocherà su ben quattro campi da gioco sparsi nella provincia: oltre al Parco Maniglio nel capoluogo, nella Villa Comunale di Mesagne, negli impianti sportivi di San Pancrazio Salentino e nella Villa Comunale di Torre Santa Susanna.

Non solo un torneo, pertanto, ma una vera e propria festa dello sport e di quei valori sui quali è stato posto da diversi anni l’accento per questo torneo: “Lealtà, Rispetto e Considerazione”. L’evento, che coinvolgerà tutta le cittadinanze e i tanti turisti che visiteranno, nella prossima settimana, la provincia, si avvale del patrocinio del comando generale dell’Arma dei carabinieri che rappresenta la massima espressione di apprezzamento e adesione alle iniziative ritenute particolarmente meritevoli per il loro contenuto e le loro finalità. Ma, anche la concessione della medaglia della presidenza del Senato della Repubblica e della Presidenza della Camera dei Deputati, del patrocinio della Regione Puglia, delle Amministrazioni comunali di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna, e dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni.

Ben sedici le squadre partecipanti, con un tocco di internazionalità, per la partecipazione di una formazione, Nadi Basketball Staoueli, proveniente dall’Algeria (in queste ore si sta cercando di risolvere alcuni problemi burocratici con l’Ambasciata Italiana ad Algeri). C

ompletano il quadro, oltre alla squadra organizzatrice, l’Asd Robur Brindisi: Scuola Basket Martinese, Mens Sana Mesagne, Pallacanestro Lupa Lecce, Gymnasium San Pancrazio Salentino, Fortitudo Francavilla Fontana, Polisportiva Olympia Rutigliano, Virtus Mesagne, Aurora Brindisi, Nuova Pallacanestro Monteroni, Virtus Taranto, New Basket Lecce, Asd Polisportiva Montedoro San Giorgio Ionico, New Basket Brindisi e la formazione messa in piedi dalla Carovigno Basket e dalla Pallacanestro San Vito.

Tante le novità che saranno svelate nei prossimi giorni (tra cui visite guidate, momenti di svago presso strutture turistico ricreative e balneari), ma, soprattutto, nella serata finale di sabato 8 Luglio, l'occasione per premiare personalità del mondo dello sport e del sociale che si sono particolarmente distinti negli ultimi anni.