Basket. La brindisina Francesca Baldassare convocata nel raduno della nazionale under15

BRINDISI - La brindisina Francesca Baldassarre, 13 anni, in forza alla Magnolia Campobasso, militante nella massima serie del campionato di basket femminile, è stata convocata dal settore squadre nazionali giovanili della Federazione Italia Pallacanestro per il raduno della nazionale italiana U15F. Il raduno si terrà a Chianciano Terme dal 7 al 10 aprile 2022 agli ordini di coach Giovanni Lucchesi e del suo staff. Per la giovanissima Francesca Baldassarre è il giusto premio per l'impegno profuso sinora, dapprima con la maglia di VoloRosa Brindisi sotto le grinfie di coach Annarita Pagliara poi da quest’anno alla corte della Magnolia Campobasso, giocando tutti i campionati giovanili, contro avversarie più grandi ed esperte. Francesca Baldassarre impressiona per talento e naturalezza nel fare le cose.