Tre brindisine rappresentano la Puglia al torneo di pallacanestro “Lazio in pink”

BRINDISI. Un tris di biancazzurre a rappresentare la Brindisi cestistica nel più importante torneo femminile natalizio. Ben tre ragazze della Polisportiva Bozzano, infatti, sono state selezionate per partecipare al torneo “Lazio in pink” in corso di svolgimento a Sora (Frosinone) in questo fine settimana. Le convocate sono le classe 2009 Marta Perugino e Alessia Gallo (cresciute nel vivaio biancazzurro sotto la guida di Rosaria Balsamo), ed Helena Lafuenti giunta in prestito dalla società Volorosa Br.

Le tre atlete, che fanno parte dell'under15 del Bozzano allenata da Marco Bavaro, sono state scelte dal selezionatore Andrea Maggi per il roster che rappresenterà la Puglia in questa competizione che mette in vetrina i migliori talenti nazionali. Una bella soddisfazione per i dirigenti e tecnici brindisini, anche nell’ottica della “rivoluzione societaria” che ha investito la Polisportiva Bozzano, ma non solo.

Infatti, dallo scorso settembre, la Galaxy Basket Brindisi è andata a confluire proprio nella società biancazzurra, ponendo le basi per un allargamento e ottimizzazione delle risorse tecniche e dirigenziali, creando un sistema integrato che, oltre a portare all’allestimento di ben quattro leve che partecipano ai campionati regionali (l’Under13 e Under14 allenate da Rosaria Balsamo, l’under15 e l’under17 dirette da Marco Bavaro), porterà lo sviluppo di una capillare rete di contatti e scambi con altre compagini della provincia. Insomma, una Polisportiva Bozzano sempre più punto di riferimento per il territorio, dando opportunità a molte ragazze di mettersi in mostra. Una “rivoluzione”, si diceva, per l’appunto, che ha portato alla presidenza l’ex massimo dirigente del Galaxy, Antonio Manfreda, che ha accettato con entusiasmo questo incarico.

Per Cristina Carone, la lady biancazzurra e una delle poche donne presidente per decenni nella nostra provincia, un ruolo da vice e dirigente sul campo. Lo staff tecnico, invece, è composto da Rosaria Balsamo e Marco Bavaro, che collaborano per migliorare la qualità della rosa, e ottenere risultati in campo sportivo ma soprattutto sociale: “Siamo orgogliosi di avere nelle nostre fila delle atlete che si sono distinte a livello regionale - afferma il presidente Manfreda a nome di tutto lo staff – e alle quali la FIP ha voluto dare loro una bella chance per portarle alla ribalta di un torneo nazionale. Siamo sicuri che anche in questo contesto avranno l'occasione di farsi valere, e soprattutto questo riassetto societario è nato dalla necessità di unire le forze, senza parcellizzare e sprecare talenti e risorse, sia economiche che tecniche”.