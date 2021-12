C Silver: a Lecce sesta vittoria consecutiva per la Brioservice Carovigno

CAROVOGNO - Continua imperterrita la marcia della Brio Service Carovigno, corsara sul parquet della Scuola di Basket Lecce, nel mtch infrasettimanale della giornata dell'Immacolata, con il punteggio di 67-74. Sale così a 6 la striscia di vittorie consecutive per la squadra di coach Amatori confermandosi saldamente al secondo posto in classifica. Il successo è arrivato davanti a un nutrito gruppo di tifosi carovignesi che si sono sobbarcati la trasferta, nonostante la festività.

Sabato prossimo, alle ore 18:30, la squadra di coach Giampaolo Amatori ospiterà al palazzetto dello sport di Mesagne la Rantoio Muraglia Barletta. Dopo aver trovato accoglienza a Ostuni, prosegue dunque il "pellegrinaggio" della Brioservice fra gli impianti sportivi della provincia, a causa dell'indiponibilità del palasport carovignese.

"Sembra un sogno - si legge in una nota della società - ma è solo realtà, al nostro primo storico anno in C Silver il Carovigno vola ed è sempre più un orgoglio e un simbolo della nostra città, figlio di un progetto sano ed entusiasmante, i nostri problemi ci hanno unito e fortificato, sabato si gioca sul campo neutro di Mesagne, incommentabile che una realtà come la nostra debba girovagare per la provincia di Brindisi per allenarsi e giocare, incommentabile che nessuno si muova per farci tornare nella nostra amata casa, nel nostro meraviglioso Pala ‘Fernando Prima’ con il sostegno di tutta la nostra gente”.

Tabellino

Brioservice Carovigno: Prete 9, Liaci 5, Massagli 9, Menzione 14, Leo 15, Colucci, Monna 13, Quarta n.e., Lescot 9, Marraffa n.e.

Coach: Amatori, Assistente: Simeone.