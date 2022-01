Basket, C Silver: una sfortunata Carovigno perde di misura a Bari

Sconfitta di misura per la Brioservice Carovigno di coach Gianpaolo Amatori (71-68) contro l’Angiulli Bari, in un match valevole per la 15esima giornata del campionato di basket di C Silver, disputato a Bari. La partita è stata quasi sempre gestita a favore dei rossoblù, che hanno avuto un massimo vantaggio di 7 punti. Carovigno ha pagato a caro prezzo la stanchezza negli ultimi due minuti, facendo così riprendere d all’Angiulli. Nonostante l’assenza pesante di Kevin Lescot, a referto solo per onor di firma, la BrioService ha tenuto testa agli avversari, ma alla fine è arrivata la seconda sconfitta consecutiva.

“È un momento delicato che stiamo vivendo dopo la partenza improvvisa e inaspettata di Leo –commenda il direttore sportivo della BrioService Carovigno, Luigi Greco - poi la fortuna non è dalla nostra parte. Inoltre l’infortunio di Kevin e i problemi con le palestre per allenarsi non aiutano questa situazione. Ne usciremo fuori con il massimo impegno. I ragazzi lavorano duramente e con piccoli episodi a favore avremmo potuto cambiare la sorte di queste due gare. Ora è inutile piangersi addosso, è il momento di stare uniti e lottare per l’obiettivo salvezza: sarebbe importantissimo centrare questo traguardo, considerati gli sforzi del Patron Giuseppe Greco e di tutta la dirigenza. Nel frattempo abbiamo tesserato il nostro play di lunghe battaglie, Ivano De Leonardis, bandiera rossoblù che si è messo a disposizione di coach e squadra per recuperare la brillantezza che ancora manca e, sicuramente, puó essere di aiuto nelle prossime partite”.

Nonostante il momento negativo della squadra, la BrioService dovrà rialzare la testa e vedersela nella prossima giornata contro la Bricocasa Monopoli, che nell’anticipo di ieri in casa barese ha vinto contro l’Assi Brindisi con il risultato di (90-63).