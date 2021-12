C Silver, in campo il giorno dell’Immacolata: derby Francavilla-Dinamo Brindisi

Nel giorno dell’Immacolata (mercoledì 8 dicembre), si torna in campo per la settima giornata del campionato di C Silver. Si tratta di un turno impegnativo per tutte le squadre della provincia di Brindisi. Il fanalino di coda Fortitudo Francavilla, ancora a zero punti, alle ore 20 ospiterà la Dinamo Limongelli Brindisi di coach Cristofaro, reduce da una sconfitta di soli due punti contro l’Academy Nardò Calimera. Aspettando il recupero della sesta giornata contro Lecce, l’Armeni Enterprises Assi Brindisi affronterà al PalaZumbo (ore 20) la Fortitudo Trani, che ha trovato la seconda vittoria in campionato contro l’Anspi S.Rita,.

In casa BrioService Carovigno si respira entusiasmo dopo la quinta vittoria consecutiva conquistata domenica scorsa contro la Fortitudo Francavilla. I ragazzi di coach Gianpaolo Amatori scenderanno in alle ore 20:30, al Palazzetto “G.Ventura” di Lecce, contro la Scuola di Basket Lecce