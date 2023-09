La Brain Dinamo Brindisi lancia la campagna “Dinamo Pass 2023/2024”

BRINDISI - La Brain Dinamo Brindisi annuncia con entusiasmo il lancio della campagna “Dinamo Pass 2023/2024”, iniziativa che permetterà a tutti i tifosi e appassionati di sostenere la squadra nella prima storica stagione in Serie B Interregionale.

Saranno tre le differenti tipologie di sottoscrizione del Dinamo Pass per la prossima stagione sportiva:

la Tessera fan garantirà l’accesso alle undici partite casalinghe della prima fase, all’interno della regular season, insieme alla t-shirt “Dinamo Fan”, al costo di € 50,00

la Tessera supporter garantirà l’accesso alle prime undici partite, insieme alle quattro successive previste nella seconda fase, per un totale di quindici gare complessive, oltre alla t-shirt “Dinamo Fan”, al costo di € 100,00

la Tessera premium, permetterà l’accesso a tutte le gare stagionali, compresi eventuali playoff/playout, oltre alla maglia gara personalizzata con nome e numero e alla t-shirt “Dinamo Fan”, al costo di € 200,00.

Inoltre, per tutte le tipologie di sottoscrizione, sarà inclusa la “Dinamo Card”, un’iniziativa che permette di usufruire gratuitamente di scontistiche e trattamenti di riguardo da parte di tutte le aziende partner che sostengono la squadra: attraverso il qr code posto sul retro della card si potrà essere sempre informati sulle tariffe ed eventi speciali riservati in esclusiva.

Saranno diversi i punti vendita dislocati nella città di Brindisi dove sarà possibile acquistare le tessere, unicamente con pagamento in contanti:

• Mazzeo Alimentari - Via Cicerone, 13

• La Bottiglieria - Via Spalato, 31

• Autoscuola Aurora - Via Sicilia, 72

• Battista Universal Sporting - Via Dalmazia, 27

• Capolinea Cafè - Corso Roma, 118

• Endpoint Shop - Corso Umberto I, 63

• Hospitale del Turista - Via S. Giovanni al Sepolcro, 19

Nelle parole del Presidente Teodoro Marrazza la presentazione dell’iniziativa: “Arrivati alla nona stagione sportiva della Brain Dinamo Brindisi, lanciamo per la prima volta la campagna “Dinamo Pass”: una scelta non semplice perché in questi anni – anche a differenza di tante altre società della nostra categoria – abbiamo voluto garantire a tutti i tifosi e appassionati l’ingresso libero e gratuito. In questa occasione, con la partecipazione per la prima volta nella nostra storia al campionato di Serie B, siamo sicuri che tutti coloro i quali ci hanno sostenuto sulle tribune del PalaZumbo continueranno a tifare per la nostra squadra partecipando da protagonisti con il contributo economico che ci permetterà di affrontare serenamente le importanti spese che un campionato simile ovviamente richiede. L’invito per tutti è per la prima giornata di campionato, nel nostro PalaZumbo, per una gara estremamente affascinante contro la Scandone Avellino, gloriosa società che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Forza Dinamo!”

La t-shirt “Dinamo Fan” sarà consegnata in occasione della prima gara casalinga, in programma sabato 30 settembre alle ore 18:00 al PalaZumbo, previa esibizione della tessera.

